Ana Sayfa | MEDYA 22/03/2017 09:26

No 309 yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± BetÃ¼l'Ã¼n yaptÄ±ÄŸÄ± tersine dÃ¶nÃ¼yor

no 309

FOX'un sevilen dizisi No: 309'un 40. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

No: 309 yayÄ±nlanan 40. bölüm fragmanÄ±yla izleyenlere yine heyecanlÄ± ve neÅŸeli dakikalar yaÅŸatmaya hazÄ±rlanÄ±yor. EkranlarÄ±n herkes tarafÄ±ndan ilgisini çeken sÄ±cacÄ±k aile dizisi No: 309 yeni bölümüyle çarÅŸamba akÅŸamÄ± ekranlarda olacak. Dizinin yayÄ±nlanacak olan yeni bölümünde Betül’ün planÄ± gene ters teper. Lale, Ä°stanbul’da bir okula atanÄ±r, sonunda hayallerine kavuÅŸmuÅŸtur. 

 

 

 

 

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Betül’ün planÄ± gene ters teper. Lale, Ä°stanbul’da bir okula atanÄ±r, sonunda hayallerine kavuÅŸmuÅŸtur. Ailede bu olay büyük bir mutlulukla karÅŸÄ±lanÄ±rken, herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir. KurtuluÅŸ ve Samet Songül’e dükkan konusunda yardÄ±m etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rlarken, baÅŸlarÄ±nÄ± belaya sokarlar. Tüm aile onlarÄ± kurtarmak için seferber olur.

 

 

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