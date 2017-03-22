Survivor 2017'nin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanal deÄŸiÅŸti iÅŸte yarÄ±ÅŸmanÄ±n yeni adresi

Survivor 2017'nin yeni bÃ¶lÃ¼mleri TV8,5'ta yayÄ±nlanmaya devam edecek.

Survivor 2017'nin yeni bölümde gönüllüler takÄ±mÄ±nda Berna krizi yaÅŸanÄ±yor. Survivor'Ä±n yayÄ±nlanan yeni fragmanÄ±nda Berna'nÄ±n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile sert bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Survivor'Ä±n yeni bölüm tanÄ±tÄ±mÄ±nda Berna Erdi'ye, "Sen benimle Ä±srarla barÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±n ama ben senden uzaklaÅŸtÄ±m" çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bulunuyor.Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Ogeday, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Berna'yÄ± hedef alarak, "Ben bugün Berna'nÄ±n yüzüne en aÄŸÄ±r hakaretleri etsem, 3 gün sonra gelir Ogeday'cÄ±ÄŸÄ±m nasÄ±lsÄ±n der. Çünkü Berna'nÄ±n kiÅŸiliÄŸi böyle" ifadelerini kullanÄ±yor.Çileden çÄ±kan Berna, "Bu ortamda benim ismim geçiyorsa, beni de çaÄŸÄ±rmak zorundasÄ±n. Sen önce o elini bir indir" çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bulunuyor.

YENÄ° BÖLÜM TV8,5'TA

Survivor'Ä±n yeni bölümleri her zaman TV8'de yayÄ±nlanÄ±yordu. Fakat sürpriz bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Tansiyonun yükseldiÄŸi gönüllüler takÄ±mÄ±nda Berna krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± anlar ve daha fazlasÄ± bu akÅŸam 20:00'de TV8,5'ta olacak.