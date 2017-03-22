Ana Sayfa | MEDYA 22/03/2017 12:40

Survivor 2017'nin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanal deÄŸiÅŸti iÅŸte yarÄ±ÅŸmanÄ±n yeni adresi


Survivor 2017'nin yeni bÃ¶lÃ¼mleri TV8,5'ta yayÄ±nlanmaya devam edecek.

Survivor 2017'nin yeni bölümde gönüllüler takÄ±mÄ±nda Berna krizi yaÅŸanÄ±yor. Survivor'Ä±n yayÄ±nlanan yeni fragmanÄ±nda Berna'nÄ±n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± ile sert bir ÅŸekilde tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± görülüyor. Survivor'Ä±n yeni bölüm tanÄ±tÄ±mÄ±nda Berna Erdi'ye, "Sen benimle Ä±srarla barÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±n ama ben senden uzaklaÅŸtÄ±m" çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bulunuyor.Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Ogeday, takÄ±m arkadaÅŸÄ± Berna'yÄ± hedef alarak, "Ben bugün Berna'nÄ±n yüzüne en aÄŸÄ±r hakaretleri etsem, 3 gün sonra gelir Ogeday'cÄ±ÄŸÄ±m nasÄ±lsÄ±n der. Çünkü Berna'nÄ±n kiÅŸiliÄŸi böyle" ifadelerini kullanÄ±yor.Çileden çÄ±kan Berna, "Bu ortamda benim ismim geçiyorsa, beni de çaÄŸÄ±rmak zorundasÄ±n. Sen önce o elini bir indir" çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda bulunuyor.

YENÄ° BÖLÜM TV8,5'TA

Survivor'Ä±n yeni bölümleri her zaman TV8'de yayÄ±nlanÄ±yordu. Fakat sürpriz bir deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildi. Tansiyonun yükseldiÄŸi gönüllüler takÄ±mÄ±nda Berna krizinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± anlar ve daha fazlasÄ± bu akÅŸam 20:00'de TV8,5'ta olacak.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

ingiliz gazetesi

Ä°ngiliz gazetesi ErdoÄŸan AB iÃ§in kaos yazÄ± tehdidinde bulunuyor

Ä°ngiliz Times gazetesi editÃ¶r ve yazarlarÄ±ndan Roger Boyes, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ilgili kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda AB'nin TÃ¼rkiye'yi neden istemediÄŸini Avrupa'yÄ± eleÅŸtirerek gazetenin yorum sayfasÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

sabriye adem barÄ±ÅŸtÄ±

Survivor 2017'de Sabriye ile Adem barÄ±ÅŸtÄ± mÄ±

Survivor 2017'de kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Sabriye ve Adem barÄ±ÅŸtÄ±.

survivor 2017 sedat veda

Survivor'dan kim elendi adadan ayrÄ±lÄ±rken sadece iki kiÅŸiye sarÄ±ldÄ±

Survivor 2017'den sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde ayrÄ±lan isim Ã‡Ä±lgÄ±n Sedat oldu. Åžahika ve PÄ±nar'a sarÄ±lan Sedat; Sabriye, Sema, Ä°lhan, Adem, Serhat ve Furkan'Ä±n ise sadece ellerini sÄ±karak adaya veda etti.