Ana Sayfa | MEDYA 22/03/2017 12:55

Survivor 2017'de Sabriye ile Adem barÄ±ÅŸtÄ± mÄ±

sabriye adem barÄ±ÅŸtÄ±

Survivor 2017'de kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Sabriye ve Adem barÄ±ÅŸtÄ±.

Survivor'da Sabriye ve Adem arasÄ±ndaki kavga uzun sürmedi. Ä°kili yüz yüze konuÅŸup aralarÄ±ndaki husumeti giderdiler. Özellikle Adem'in Sabriye'ye "Beni seviyor musun? sorusuna Sabriye'nin verdiÄŸi, "(Seni sevdiÄŸim) gözümden belli deÄŸil mi" yanÄ±tÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±.

"NANKÖR" DEMÄ°ÅžTÄ°

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi Sabriye kendisini iÅŸiyle ilgili uyaran Adem'e, hasta olduÄŸu zaman kendisine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ, bunun üzerine de Adem çileden çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Adem'in Sabriye'ye "Seni ben doyurdum, YazÄ±klar olsun! Nankör!" sözleri üzerine ise ikili arasÄ±ndaki ipler tamamen kopmuÅŸtu. Birbirlerine büyük sevgi besleyen ikili küs kalmaya daha fazla dayanamadÄ± ve aralarÄ±ndaki sorunu konuÅŸtu. Sabriye, Adem'in "Nankör" sözüne bozulduÄŸunu söylerken, Adem de Sabriye'nin hastalÄ±ÄŸÄ±nda kendisine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesine bozulduÄŸunu söyledi. ArdÄ±ndan Adem, Sabriye'den bundan sonra fevri konuÅŸmalar yapmamasÄ±nÄ± istedi.

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Ä°ngiliz gazetesi ErdoÄŸan AB iÃ§in kaos yazÄ± tehdidinde bulunuyor

Ä°ngiliz Times gazetesi editÃ¶r ve yazarlarÄ±ndan Roger Boyes, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ilgili kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda AB'nin TÃ¼rkiye'yi neden istemediÄŸini Avrupa'yÄ± eleÅŸtirerek gazetenin yorum sayfasÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.


Survivor 2017'nin yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± kanal deÄŸiÅŸti iÅŸte yarÄ±ÅŸmanÄ±n yeni adresi

Survivor 2017'nin yeni bÃ¶lÃ¼mleri TV8,5'ta yayÄ±nlanmaya devam edecek.

survivor 2017 sedat veda

Survivor'dan kim elendi adadan ayrÄ±lÄ±rken sadece iki kiÅŸiye sarÄ±ldÄ±

Survivor 2017'den sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde ayrÄ±lan isim Ã‡Ä±lgÄ±n Sedat oldu. Åžahika ve PÄ±nar'a sarÄ±lan Sedat; Sabriye, Sema, Ä°lhan, Adem, Serhat ve Furkan'Ä±n ise sadece ellerini sÄ±karak adaya veda etti.