Survivor 2017'de Sabriye ile Adem barÄ±ÅŸtÄ± mÄ±

Survivor 2017'de kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Sabriye ve Adem barÄ±ÅŸtÄ±.

Survivor'da Sabriye ve Adem arasÄ±ndaki kavga uzun sürmedi. Ä°kili yüz yüze konuÅŸup aralarÄ±ndaki husumeti giderdiler. Özellikle Adem'in Sabriye'ye "Beni seviyor musun? sorusuna Sabriye'nin verdiÄŸi, "(Seni sevdiÄŸim) gözümden belli deÄŸil mi" yanÄ±tÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±.

"NANKÖR" DEMÄ°ÅžTÄ°

HatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi Sabriye kendisini iÅŸiyle ilgili uyaran Adem'e, hasta olduÄŸu zaman kendisine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatmÄ±ÅŸ, bunun üzerine de Adem çileden çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Adem'in Sabriye'ye "Seni ben doyurdum, YazÄ±klar olsun! Nankör!" sözleri üzerine ise ikili arasÄ±ndaki ipler tamamen kopmuÅŸtu. Birbirlerine büyük sevgi besleyen ikili küs kalmaya daha fazla dayanamadÄ± ve aralarÄ±ndaki sorunu konuÅŸtu. Sabriye, Adem'in "Nankör" sözüne bozulduÄŸunu söylerken, Adem de Sabriye'nin hastalÄ±ÄŸÄ±nda kendisine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemesine bozulduÄŸunu söyledi. ArdÄ±ndan Adem, Sabriye'den bundan sonra fevri konuÅŸmalar yapmamasÄ±nÄ± istedi.