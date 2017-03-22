Ä°ngiliz gazetesi ErdoÄŸan AB iÃ§in kaos yazÄ± tehdidinde bulunuyor

Ä°ngiliz Times gazetesi editÃ¶r ve yazarlarÄ±ndan Roger Boyes, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ilgili kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda AB'nin TÃ¼rkiye'yi neden istemediÄŸini Avrupa'yÄ± eleÅŸtirerek gazetenin yorum sayfasÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°ngiliz Times gazetesi editör ve yazarlarÄ±ndan Roger Boyes, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n AB'yi bu yaz, "göçmenleri serbest bÄ±rakmasÄ±yla oluÅŸacak bir kaosla tehdit ettiÄŸini" öne sürdü. Boyes, "Türk CumhurbaÅŸkanÄ±, göçmenlerin Avrupa'ya girmesine izin vermek için tüm gerekçelere sahip. Çünkü onu hakir gördük" diye de ekledi. BBC Türkçe'nin haberine göre Boyes, BatÄ± ile Türkiye'nin arasÄ±ndaki iliÅŸkinin bugünkü noktaya gelmesinde, AB'ye üyelik konusunda Türkiye'yi yanÄ±ltan BatÄ±'nÄ±n büyük payÄ± olduÄŸunu yazdÄ±. Gazetenin yorum sayfasÄ±nda yayÄ±mlanan yazÄ± "ErdoÄŸan, AB için bir kaos yazÄ± tehdidinde bulunuyor" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± taÅŸÄ±yor.

"ERDOÄžAN'A NEDEN DEÄžER VERÄ°LDÄ°ÄžÄ°NÄ° HATIRLATIYOR"

YazÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda geçtiÄŸimiz günlerde vizyona giren ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan 'Reis' filmine deÄŸiniliyor. Boyes bu filmin "basit bir propaganda" olabileceÄŸini ancak en azÄ±ndan ErdoÄŸan'a bir dönem BatÄ± tarafÄ±ndan neden deÄŸer verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.Boyes, "O bir çaÄŸdaÅŸlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±ydÄ±. Ä°slam ve Kemalist laiklik arasÄ±nda denge saÄŸlamak isteyen biriydi. ErdoÄŸan'Ä±n bu dengeye vardÄ±ÄŸÄ±ndan o kadar emindik ki onun siyasi Ä°slam anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±, Arap BaharÄ±'nÄ±n isyancÄ±larÄ± için cazip bir yön olarak gösterdik. Bu ÅŸimdi ortadan kayboldu ve en önemi soru ise ÅŸu: Türkiye'yi kim kaybetti?" diyor.

"BÄ°Z TÜRKÄ°YE'YÄ° HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN KULÜPTE (AB) Ä°STEMEDÄ°K"

Boyes yazÄ±sÄ±nda bu konuda BatÄ±'ya eleÅŸtiri yöneltiyor. Türkiye'nin 1963 yÄ±lÄ±nda Avrupa Ekonomik TopluluÄŸu ile ortaklÄ±k anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 1999'da da AB'ye aday üye olduÄŸunu hatÄ±rlatan Boyes, ErdoÄŸan'Ä±n da 2003'te baÅŸbakan olduÄŸunda, Türkiye'yi AB'ye sokacak kiÅŸi olarak görüldüÄŸünü belirtiyor: "Ä°dam cezasÄ±nÄ± kaldÄ±rmayÄ±, baÄŸÄ±msÄ±z bir yargÄ±ya doÄŸru yönelmeyi ve Kürtlerin haklarÄ±nÄ± korumayÄ± kabul etmiÅŸti. Hâl böyle iken biz ise hiçbir zaman Türkiye'yi kulüpte istemedik. Türkiye'nin büyüyen nüfusu, Müslüman kimliÄŸi ve çatÄ±ÅŸmalara sahne olan yerlere yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bunu zor bir teklif haline getirdi."

"AVRUPA'NIN ÖTEKÄ°SÄ° OLMAYA DEVAM EDECEKLERÄ°NÄ° ANLADILAR"

Yazara göre, "2004'te Madrid, 2005'te Londra'da gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±larÄ±ndan sonra AB'deki merkez saÄŸ partiler HÄ±ristiyan kimliklerini hatÄ±rladÄ± ve ErdoÄŸan'a 'kötü haberi' aktarmakta baÅŸarÄ±sÄ±z oldu."Boyes bunun yerine ErdoÄŸan'a imtiyazlÄ± ortaklÄ±k gibi sözlerle gelindiÄŸini, "Türklerin de bununla, her zaman olduÄŸu gibi Avrupa'nÄ±n ötekisi olmaya devam edeceklerini anladÄ±klarÄ±nÄ±" belirtiyor. Yazara göre, AB göçmen sorunuyla ilgili ErdoÄŸan'a baÄŸÄ±mlÄ± oldukça bu ötekiliÄŸin yarattÄ±ÄŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±k da buna paralel olarak artÄ±yor. Boyes yazÄ±nÄ±n sonunda, ErdoÄŸan'Ä±n bu yaz mültecileri Avrupa'ya gitmeleri için serbest bÄ±rakabileceÄŸini belirtiyor ve "bu yaz bir kaosa hazÄ±r olun" diye yazÄ±yor.