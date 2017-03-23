Hollywood filmindeki dÃ¼ÅŸman figÃ¼rÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mÄ±

Bir TV programÄ±nda 'Spectral' filmini konuÅŸan Pelin Ã‡ift ile konuklarÄ±, 01:36:20 dakikasÄ±ndaki sahnede gÃ¶sterilen dÃ¼ÅŸman figÃ¼rÃ¼nÃ¼n ErdoÄŸan'Ä±n suratÄ± olduÄŸunu iddia ettiler.

TRT1 ekranlarÄ±nda Pelin Çift'in sunumuyla ekrana gelen 'Gündem Ötesi' programÄ±nda tartÄ±ÅŸma yaratacak bir konu masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.Hollywood yapÄ±mÄ± 'Spectral' filminin 01:36:20 dakikasÄ±ndaki sahnede ABD ordusunun yok ettiÄŸi düÅŸman figürü gösteriliyor. Konuklar ve Pelin Çift, figürün CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä± andÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek olaya farklÄ± bir boyut getirdi.

FÄ°LMÄ°N KONUSU DA Ä°LGÄ°NÇ

Filmde ABD askerleri sorun yaÅŸadÄ±klarÄ± o 'düÅŸman' ülkeyi iÅŸgal etmek için bir plan hazÄ±rlÄ±yorlar. Ancak söz konusu ülkede görülmedik bir düÅŸmanla savaÅŸÄ±yorlar. Bu düÅŸman öyle ki ancak özel cihazlarla görülebiliyor. Bunun için de elektromanyetik silahlar kullanÄ±yor ve düÅŸmanlarÄ±nÄ± görüntülüyorlar. En sonunda bu görünmez düÅŸmanlarÄ±n hepsini öldürüyor. Ä°ÅŸte o sÄ±rada görünmez düÅŸmanan görüntüsü beliriyor. Tam 12 saniye sürüyor bu sahne.

Ä°ÅŸte tartÄ±ÅŸma yaratan o figür: