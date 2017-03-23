Ana Sayfa | MEDYA 23/03/2017 12:34

Survivor 2017'de Elif ve Berna birbirine girdi Acun diskalifiye kararÄ± verebilir

survivor kavga

Survivor 2017'de Elif ve Berna'nÄ±n fiziksel kavgasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± diskalifiye edip etmeyeceÄŸi konusunda aÃ§Ä±klama yapmasÄ± bekleniyor.

TV8'in en heyecanlÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor'Ä±n 45. bölüm tanÄ±tÄ±mÄ± yayÄ±nlandÄ±. Gönüllüler takÄ±mÄ± arasÄ±nda kÄ±lÄ±çlar çekildi. Berna bütün takÄ±mla kavga ediyor. Önce Ogeday'Ä± itiyor, daha sonra Elif ile tartÄ±ÅŸÄ±p ikili birbirine giriyor. Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Berna ve Elif yeni bölümde öyle bir kavga ediyorlar ki ikiliyi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± zor ayÄ±rdÄ±. ProgramÄ±n sunucusu ve yapÄ±mcÄ±sÄ± Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n ikiliyi diskalifiye edip etmeyeceÄŸi merak konusu oldu. Acun IlÄ±calÄ± her fÄ±rsatta yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± birbirlerine yönelik fiziksel temasta bulunmamalarÄ± konusunda uyarÄ±yor. Ancak tanÄ±tÄ±mda Berna ve Elif'in birbirlerine fiziksel temasta bulunduÄŸu görülüyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

hollywood filmi

Hollywood filmindeki dÃ¼ÅŸman figÃ¼rÃ¼ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan mÄ±

Bir TV programÄ±nda 'Spectral' filmini konuÅŸan Pelin Ã‡ift ile konuklarÄ±, 01:36:20 dakikasÄ±ndaki sahnede gÃ¶sterilen dÃ¼ÅŸman figÃ¼rÃ¼nÃ¼n ErdoÄŸan'Ä±n suratÄ± olduÄŸunu iddia ettiler.

ingiliz gazetesi

Ä°ngiliz gazetesi ErdoÄŸan AB iÃ§in kaos yazÄ± tehdidinde bulunuyor

Ä°ngiliz Times gazetesi editÃ¶r ve yazarlarÄ±ndan Roger Boyes, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ilgili kaleme aldÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda AB'nin TÃ¼rkiye'yi neden istemediÄŸini Avrupa'yÄ± eleÅŸtirerek gazetenin yorum sayfasÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

sabriye adem barÄ±ÅŸtÄ±

Survivor 2017'de Sabriye ile Adem barÄ±ÅŸtÄ± mÄ±

Survivor 2017'de kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce tartÄ±ÅŸma yaÅŸayan Sabriye ve Adem barÄ±ÅŸtÄ±.