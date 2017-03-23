Survivor 2017'de Elif ve Berna birbirine girdi Acun diskalifiye kararÄ± verebilir

Survivor 2017'de Elif ve Berna'nÄ±n fiziksel kavgasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± diskalifiye edip etmeyeceÄŸi konusunda aÃ§Ä±klama yapmasÄ± bekleniyor.

TV8'in en heyecanlÄ± yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor'Ä±n 45. bölüm tanÄ±tÄ±mÄ± yayÄ±nlandÄ±. Gönüllüler takÄ±mÄ± arasÄ±nda kÄ±lÄ±çlar çekildi. Berna bütün takÄ±mla kavga ediyor. Önce Ogeday'Ä± itiyor, daha sonra Elif ile tartÄ±ÅŸÄ±p ikili birbirine giriyor. Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Berna ve Elif yeni bölümde öyle bir kavga ediyorlar ki ikiliyi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± zor ayÄ±rdÄ±. ProgramÄ±n sunucusu ve yapÄ±mcÄ±sÄ± Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n ikiliyi diskalifiye edip etmeyeceÄŸi merak konusu oldu. Acun IlÄ±calÄ± her fÄ±rsatta yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± birbirlerine yönelik fiziksel temasta bulunmamalarÄ± konusunda uyarÄ±yor. Ancak tanÄ±tÄ±mda Berna ve Elif'in birbirlerine fiziksel temasta bulunduÄŸu görülüyor.