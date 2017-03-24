Ana Sayfa | MEDYA 24/03/2017 08:05

Ä°stanbullu Gelin dizisinin kadrosuna sÃ¼rpriz isim

Ã¶zge borak

Star TV'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisine Ã–zge Borak dahil oldu.

BaÅŸrollerinde Özcan Deniz ve AslÄ± Enver'in oynadÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbullu Gelin'in kadrosuna Özge Borak da dahil oldu. Diziye beÅŸinci bölüm de girecek olan Özge Borak, Faruk Boran'Ä±n (Özcan Deniz) hayatÄ±nda iz bÄ±rakan Esma HanÄ±m'Ä±n (Faruk Boran'Ä±n annesi) engellerine takÄ±lan eski aÅŸkÄ± Begüm'ü canlandÄ±racak.

 

 

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Londra'da baÅŸarÄ±lÄ± bir Jinekolog olan Begüm, Bursa'ya dönme kararÄ± alÄ±r. Begüm'ün bu kararÄ± sadece Faruk ve Süreyya'yÄ± deÄŸil, tüm Boran'larÄ± etkileyecek güçtedir. Begüm'ün ani dönüÅŸü ve yÄ±llardÄ±r sakladÄ±ÄŸÄ± büyük sÄ±r konakta beklenmedik fÄ±rtÄ±naya neden olurken, Süreyya'nÄ±n hayatÄ±nda ise yeni bir sayfa açacaktÄ±r.

 

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