Ana Sayfa | MEDYA 24/03/2017 08:02

Arka Sokaklar 434.bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± Mesut ve HÃ¼snÃ¼ Ã¶lecek mi

arka sokaklar

Kanal D'nin sezonlardÄ±r devam ettirdiÄŸi Arka Sokaklar dizisinde Mesut'un baÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k dertte. HÃ¼snÃ¼, kÄ±zÄ±nÄ±n evlendiÄŸini duyunca neler yapacak? Merak edilenler haberimizde...

Kanal D’nin yÄ±llardÄ±r büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar’da izleyenleri bu hafta heyecan dolu bir bölüm bekliyor. Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü olan 434. Bölümün fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Yeni bölümde dizinin sevenleri Mesut’un vurulduÄŸu anÄ± izleyecek.

ARKA SOKAKLAR 434. BÖLÜM FRAGMANI 

 

 

 

Mesut, Kovandere’de oÄŸlunu bulmak için uÄŸraÅŸÄ±r. Ekip olarak Tunç’u bulabilmek ve teröristleri ele geçirebilmek amacÄ±yla yoÄŸun bir çalÄ±ÅŸma gerçekleÅŸtirirler. GümüÅŸ ile adamlarÄ± ise Tunç’u elleri ile kollarÄ± baÄŸlÄ± biçimde sürükleyip dururlar. Mesut ise tam oÄŸlu Tunç’a yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Tunç’u yeniden baÅŸka bir yere götürür GümüÅŸ ve adamlarÄ±. RÄ±za Baba ile ekibin aklÄ± ise Mesut’ta ve Tunç’tadÄ±r. Fakat ekibin Ä°stanbul’da yapmalarÄ± gereken pek çok iÅŸ ve yakalamalarÄ± gereken pek çok suçlu vardÄ±r. AslÄ± adÄ±nda bir genç kÄ±z, ÅŸu an çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± büfede eski sevgilisi olan Haydar tarafÄ±ndan sürekli olarak rahatsÄ±z edilir. Hatta aynÄ± gün de genç kÄ±z evinden kaçÄ±rÄ±lÄ±r. Olay yerine gelen ekip bir kurÅŸun deliÄŸine rastlar. Eski sevgili yakalanÄ±r fakat onun kÄ±z kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman sürekli gittiÄŸi bir kahvehanede olduÄŸunu tespit ederler. AslÄ±’yÄ± kaçÄ±ran kiÅŸinin kim olduÄŸu bulmak adÄ±na ekip tüm ipuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeye baÅŸlar.

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