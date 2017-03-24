Ä°stanbullu Gelin 4. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda SÃ¼reyya aÄŸÄ±r bedel Ã¶deyecek

Ä°stanbullu Gelin yayÄ±nlanan 4. bÃ¶lÃ¼m 2. fragmanÄ±yla izleyenlerine bu akÅŸam oldukÃ§a heyecan dolu dakikalar yaÅŸatmaya hazÄ±rlanÄ±yor. SÃ¼reyya Ã§ifte dÃ¼ÄŸÃ¼nde patlayan silahÄ±n bedelini aÄŸÄ±r Ã¶dÃ¼yor.

EkranlarÄ±n herkes tarafÄ±ndan sevilerek takip edilen heyecanlÄ± dizisi Ä°stanbullu Gelin yayÄ±nlanan yeni bölüm fragmanÄ±yla bomba gibi geliyor. Ä°zleyiciler tarafÄ±ndan tam not alan Ä°stanbullu Gelin dizisi yeni bölümüyle cuma akÅŸamÄ± ekranlarda olacak. Dizinin yayÄ±nlanacak olan yeni bölümünde ilginç detaylar ortaya çÄ±kacak. Yeni bölümde Âdem, Fikret’i oltaya takarken, Süreyya’yÄ± da intikam oyununa dâhil edecek yeni adÄ±mlarÄ±nÄ± atar. Ä°ÅŸte, Ä°stanbullu Gelin 4. bölüm fragmanÄ±yla sizlerle.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Boranlar’Ä±n çifte düÄŸününde patlayan silahÄ±n bedelini Süreyya çok aÄŸÄ±r öder. Ömer’in düÄŸünü basmasÄ±, baÅŸta Esma Sultan’Ä±n bu evliliÄŸi derhal bitirilmesiyle ilgili haklÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ispatladÄ±ÄŸÄ± gibi Süreyya’nÄ±n iyi niyetiyle engel olmadÄ±ÄŸÄ± felaket, Faruk’la arasÄ±nda büyük kavgalarÄ±n sebebi olur.Faruk olanlara raÄŸmen Süreyya’nÄ±n masumiyetine inanÄ±r ve tüm ailesine karÅŸÄ± Süreyya’nÄ±n yanÄ±nda durur. Ama Ä°pek’in felakete dönen düÄŸünü için Süreyya’ya ödetmek istediÄŸi bedel Faruk ve Süreyya aÅŸkÄ±nda büyük kÄ±rÄ±lmalara neden olur. Fikret deli gibi âÅŸÄ±k olduÄŸu Ä°pek’e kavuÅŸmuÅŸ, buna raÄŸmen sevdiÄŸi kadÄ±na dokunamamÄ±ÅŸtÄ±r. Âdem ise Fikret’i oltaya takarken, Süreyya’yÄ± da intikam oyununa dâhil edecek yeni adÄ±mlarÄ±nÄ± atar. Âdem’in kumpasÄ±yla Esma Sultan’Ä±n önüne yem olarak düÅŸen Süreyya, kendisine çekilen rest karÅŸÄ±sÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±nÄ± bilemez. Bu defa arkasÄ±nda kendisine inanan Faruk da yoktur üstelik.