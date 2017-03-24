Survivor 2017'de birleÅŸme partisine gidecek isimler belli olacak

Survivor 2017'de bu akÅŸam oynanacak dokunulmazlÄ±k oyununun ardÄ±ndan 2 yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n birleÅŸme partisine gideceÄŸi kesinleÅŸecek.

TV8'in reyting rekorlarÄ± kÄ±ran yarÄ±ÅŸmasÄ± 'Survivor'Ä±n bu akÅŸam yayÄ±nlanacak bölümünün tanÄ±tÄ±mÄ± yayÄ±nlandÄ±. YarÄ±ÅŸmacÄ±lar kiÅŸisel dokunulmazlÄ±k oyunu oynayarak birleÅŸme partisinin kapÄ±sÄ±nÄ± aralayacak. Survivor'da bu akÅŸam kiÅŸisel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan bir kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ± bir erkek yarÄ±ÅŸmacÄ± 2 hafta dokunulmaz olacak ve birleÅŸme partisine gitmeyi garantileyecek.