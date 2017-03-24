No 309'da Ã¼zÃ¼cÃ¼ ayrÄ±lÄ±k

No 309'da Demet Ã–zdemir'in canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Lale'nin annesi SongÃ¼l Yenilmez karakterini canlandÄ±ran Sumru Yavrucuk, yeni dizi hazÄ±rlÄ±klarÄ±nda olduÄŸu iÃ§in ayrÄ±lma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Sumru Yavrucuk yeni bir sinema filmi, tiyatro oyunu ve yeni bir dizide rol almaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. No 309'dan son olarak Pelinsu karakterini canlandÄ±ran Ä°rem HelvacÄ± ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BaÅŸrollerinde Furkan PalalÄ± ile Demet Özdemir'in yer aldÄ±ÄŸÄ± Gold Film imzalÄ± dizi No 309'da Sumru Yavrucuk, komik halleriyle ekrana geliyordu.