Ana Sayfa | MEDYA 26/03/2017 10:27

Arka Sokaklar 435. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nda Mesut Ã¶lÃ¼yor

mesut Ã¶lÃ¼yor

Kanal D'nin sezonlardÄ±r devam eden dizisi Arka Sokaklar'Ä±n yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda Mesut hayatÄ±nÄ± kaybediyor

Ä°rfan DeÄŸirmenci, referandum ile igili düÅŸüncelerini söyleyince Kanal D haber spikerliÄŸinden kovulmuÅŸ, Åževket Çoruh da destek olmak için "ben de hayÄ±r diyorum, beni de kovun" demiÅŸti. Bu sözlerin ardÄ±ndan Çoruh, Mesut komiser olarak rol aldÄ±ÄŸÄ± 'Arka Sokaklar'dan yeni bölüm fragmanÄ±nda vurularak ölüyor ve büyük bir ihtimalle diziden ayrÄ±lÄ±yor.

 

 

 

 

Yeni bölüm fragmanÄ±nda Mesut komiser, teröristler tarafÄ±ndan aÄŸÄ±r yaralanan Mesut komiser acilen ameliyata alÄ±nÄ±yor. RÄ±za Baba'nÄ±n tüm ekibi bu haberi duyunca feryat ediyor. Mesut yoÄŸun bakÄ±mdayken teröristlerden biri doktor kÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda içeri giriyor ve Mesut'un kafasÄ±na silahÄ± dayÄ±yor. Arka Sokaklar'Ä±n yeni bölümü 31 Mart Cuma günü izleyici ile buluÅŸacak

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