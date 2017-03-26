Ana Sayfa | MEDYA 26/03/2017 11:02

Survivor'da beklenmedik o iki isim elenme potasÄ±nda

survivor

Survivor 2017'de dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaybeden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan Erdi ile Berna'nÄ±n elemeye kalmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

Survivor'da elemeye kim kaldÄ±? sorusunun cevabÄ± son bölümde belli oldu. Survivor son bölümde dokunulmazlÄ±k oyununu 3 hafta sonra ünlüler takÄ±mÄ± kazandÄ±. Ada konseyinde gönüllüler takÄ±mÄ±ndan adÄ± en çok yazÄ±lan Erdi ile bireysel dokunulmazlÄ±k sahibi TuÄŸçe'nin ismini verdiÄŸi Berna elemeye kaldÄ±. Gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n kendi arasÄ±nda oynadÄ±ÄŸÄ± bireysel dokunulmazlÄ±k sembolünü TuÄŸçe kazandÄ±. Ada konseyinde gönüllüler takÄ±mÄ±ndan adÄ± en çok yazÄ±lan Erdi ile bireysel dokunulmazlÄ±k sembolü sahibi TuÄŸçe'nin ismini verdiÄŸi Berna elemeye kaldÄ±.

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