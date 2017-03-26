Dominik'te doÄŸanÄ±n dengesi deÄŸiÅŸti Survivor'da zor anlar yaÅŸanÄ±yor

Survivor'da Dominik'te hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesi sonucu yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na ile cebelleÅŸen yarÄ±ÅŸmacÄ±lar zor dakikalar geÃ§iriyor

TV8 ekranlarÄ±nda izlenme rekorlarÄ± kÄ±ran 'Survivor 2017'nin yarÄ±n akÅŸam yayÄ±nlanacak bölümünde yine heyecan dorukta... HeyecanÄ±n ve rekabetin eksik olmadÄ±ÄŸÄ± yarÄ±ÅŸmada adada patlak veren fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸmur yüzünden yarÄ±ÅŸmacÄ±lar zor anlar yaÅŸÄ±yorlar. Acun IlÄ±calÄ± da içinde bulunduklarÄ± durumu "Adeta Dominik'te doÄŸanÄ±n dengesi deÄŸiÅŸti" sözleriyle anlatmaya çalÄ±ÅŸtÄ±.