Ana Sayfa | MEDYA 26/03/2017 19:24

Diri diri mezara gÃ¶mdÃ¼ler UÄŸur YÃ¼cel tabutta fenalaÅŸtÄ±

uÄŸur yÃ¼cel mezar

Sevilen dizi Ä°Ã§erde'nin yayÄ±nlanan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Kudret karakterini oynayan UÄŸur YÃ¼cel, diri diri mezara gÃ¶mÃ¼lme sahnesinde soÄŸuk terler dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Ä°çerde'nin geçen hafta yayÄ±nlanan bölümünde 'Celal Baba' rolünü canlandÄ±ran Çetin Tekindor'un, düÅŸmanÄ± 'Kudret'i UÄŸur Yücel'i diri diri mezara gömmesi izleyenleri ÅŸoke etmiÅŸti.

MEZAR SAHNESÄ° NEFES KESMÄ°ÅžTÄ°

Polis olan Mert'in Celal'in muhbiri olduÄŸunu çözen Kudret, ikilinin birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fotoÄŸraflayabilmek için oyun kurdu. Kudret'in planÄ±nÄ± önceden öÄŸrenen Celal, düÅŸmanÄ±nÄ± hüsrana uÄŸratarak oyununu bozdu. Celal, Kudret'i canlÄ± canlÄ± tabuta koyduktan sonra mezara gömdü. 5 kez tekrarlanan bu sahnede soÄŸuk terler döktüÄŸünü söyleyen UÄŸur Yücel ''KapalÄ± ve dar yerde kalma korkum var. Üzerime bir de toprak atÄ±lÄ±nca fenalaÅŸtÄ±m. CanlÄ± canlÄ± tabuta girmek ne fena bir ÅŸeymiÅŸ'' dedi.

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