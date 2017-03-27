Zor bir gece geÃ§iren Åžahika gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±

Dominik'teki olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle en zor gecesini geÃ§iren Survivor Åžahika, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde anlattÄ±

TV8 ekranlarÄ±nÄ±n reyting rekortmeni yarÄ±ÅŸmasÄ± Survivor 2007'nin dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümüne adadaki olumsuz hava ÅŸartlarÄ± damgasÄ±nÄ± vurdu. FÄ±rtÄ±na ve yaÄŸmurun gece boyunca etkili olduÄŸu adada, barakalarÄ±nda su içinde uyumak zorunda kalan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar hayatlarÄ±nÄ±n en zor gecesini yaÅŸadÄ±lar. Olumsuz durumdan en fazla etkilenen isimlerden biri de Åžahika oldu. Zor bir gece geçirdiÄŸini belirten yarÄ±ÅŸmacÄ±, yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatÄ±rken gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.