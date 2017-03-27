Sedat Peker'in oÄŸlu DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'dan neden ayrÄ±ldÄ±

Reyting rekortmeni dizi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Sedat Peker'in oÄŸlu BoÄŸaÃ§han Talha Peker'le ilgili yapÄ±mcÄ± ÅŸirketten aÃ§Ä±klama geldi

GeçtiÄŸimiz sezon DiriliÅŸ dizisinde "TuralÄ±" karakterine hayat veren BoÄŸaçhan Talha Peker'in sessiz sedasÄ±z diziden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberlerine yalanlama geldi. Tekfen Film'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Önceki gün bir kÄ±sÄ±m medyada yer alan, dizimizin ikinci sezonunda 'TuralÄ±' karakterine hayat veren oyuncumuz BoÄŸaçhan Talha Peker'in sessiz sedasÄ±z dizimizden çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde çÄ±kan haberler gerçeÄŸi yansÄ±tmamaktadÄ±r. Tarihi gerçeklikten ilham alan dizimiz de, iÅŸlenen konular, belirli zaman aralÄ±klarÄ±nÄ± kapsamaktadÄ±r. Üçüncü sezon hikayemiz, ikinci sezon hikayemize göre 10 yÄ±l sonra yaÅŸananlarÄ± konu almaktadÄ±r. Bu nedenle 'TuralÄ±' karakterine dizimizin üçüncü sezonunda yer verilememiÅŸtir.

Yine dizimizin ikinci sezonunda 'Dündar Bey' karakterine hayat veren Arda Anarat adlÄ± oyuncumuz da, karakterinin 10 yÄ±l yaÅŸlanmasÄ± nedeniyle üçüncü sezonda yerini Batuhan Karacakaya adlÄ± oyuncumuza bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r. Dizimizin ikinci sezonunda 'TuralÄ±' karakterine hayat veren çocuk oyuncumuz BoÄŸaçhan Talha Peker'in küçük yaÅŸÄ±na raÄŸmen göstermiÅŸ olduÄŸu baÅŸarÄ±lÄ± performans, halkÄ±mÄ±zÄ±n teveccühünü kazanmÄ±ÅŸtÄ±r. BoÄŸaçhan Talha Peker'in oyunculuk kariyerine devam etmek istemesi halinde, yapÄ±m ÅŸirketimiz kendisi ile önümüzde ki yÄ±llarda baÅŸka projelerde de birlikte çalÄ±ÅŸmayÄ± düÅŸünmektedir" denildi.

"GAZETECÄ°LÄ°K ETÄ°ÄžÄ° Ä°LE BAÄžDAÅžMIYOR"

AçÄ±klamada ÅŸunlar kaydedildi: "Haberin veriliÅŸ tarzÄ± ve haber yapÄ±lÄ±rken ÅŸirketimizin bilgisine baÅŸvurulmamasÄ± gibi hususlar göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda söz konusu haberin gazetecilik etiÄŸi ile de baÄŸdaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek; oyuncumuz BoÄŸaçhan Talha Peker hakkÄ±nda bir kÄ±sÄ±mda medyada yer alan haberin gerçekle ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyu ve izleyicilerimizle paylaÅŸÄ±rÄ±z".