Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n yeni dizisi Ä°simsizler sosyal medyaya bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Kanal D'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi 'Ä°simler'in ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼ dÃ¼n akÅŸam yayÄ±nlandÄ±. Dizi, Twitter'da TT listesine girdi

Pazartesi günlerine yepyeni bir dizi daha eklendi. Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Ä°simsizler' dün Twitter'da en çok konuÅŸulan konu oldu. Dizi konusundan, oyuncularÄ±na kadar çok beÄŸenildi. Dizi genç bir kaymakamÄ±n kendi isteÄŸi ile görev yerini Virankaya'yÄ± seçmesi ve 7 yol arkadaÅŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor. Her ÅŸehit olan askerin dizide hikayesiyle verilmesi ÅŸehit annelerinin yüreÄŸine dokundu. 'Ä°simsizler'in yeni bölümü 3 Nisan Pazartesi günü Kanal D ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak.

Ä°ÅŸte ilk bölümüyle ekrana gelen diziyle ilgili atÄ±lan tweetlerden bazÄ±larÄ±: