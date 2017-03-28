Ana Sayfa | MEDYA 28/03/2017 14:03

Ä°simsizler'in 2. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ± canlÄ± bombayÄ± durdurabilecekler mi

isimsizler dizisi

Kanal D'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°simsizler 2. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Sosyal medyadan olumlu tepkilerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± dizide heyecan dorukta, 2. bÃ¶lÃ¼mde neler yaÅŸanacak? Ä°ÅŸte tÃ¼m detaylar...

Ä°simsizler dizisinin dün akÅŸam yayÄ±nlanan ilk bölümünün ardÄ±ndan yeni bölüm fragmanÄ± da ekranlara geldi. Kanal D'nin yeni dizisi Ä°simsizler ekranlarda fÄ±rtÄ±na gibi esti.  Ä°simsiz kahramanlarÄ±n bu vatan için yeni bir görevi var! Fatih, bu vatan için hayatÄ±ndan vazgeçmeye hazÄ±r kahramanlarÄ± bir araya toplar. Bu kahramanlarÄ±n ÅŸimdi baÅŸÄ±nda canlÄ± bomba tehlikesi vardÄ±r. Örgüt canlÄ± bomba içeriÄŸine devlet süsü vermeyi amaçlar. Ä°simsiz kahramanlar bu canlÄ± bombayÄ± durdurarak canlarÄ±n yok olmasÄ±nÄ± engelleyebilecek mi? Devletin bu kahramanlarÄ±nÄ± hangi tehlikeler bekliyor? 

Ä°ÅŸte dizinin 2. bölüm fragmanÄ±: 

 

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