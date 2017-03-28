O dizi reytinge takÄ±ldÄ± final yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

TRT'nin sevilen dizisi "Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda" bu akÅŸam ekranlara veda edecek

Türkiye'nin yakÄ±n tarihine Ä±ÅŸÄ±k tutmak amacÄ±yla yola çÄ±kan ve geçen yÄ±l nisan ayÄ±ndan bu yana TRT 1'de yayÄ±nlanan "Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda" dizisi final yapÄ±yor. Dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± ve genel yönetmeni Uçakan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, dizide Türkiye'nin yakÄ±n tarihini, hala çatÄ±ÅŸmalarÄ± devam eden ideolojik ve siyasal arka planÄ±yla birlikte anlattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.YapÄ±mcÄ± ve yönetmen Mesut Uçakan, 'Sevda KuÅŸun KanadÄ±nda' dizisi için büyük yatÄ±rÄ±mlar yapmalarÄ±na raÄŸmen kar veya zararÄ±n kendileri için önemli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "MaksadÄ±mÄ±z zaten burada, benim daha önce yaptÄ±ÄŸÄ±m bütün filmler gibi Allah rÄ±zasÄ±nÄ± yakalamaktÄ± ve bu millete birazcÄ±k ÅŸuur, milli duruÅŸu verebilmek, milli kültür heyecanÄ±nÄ± gösterebilmekti" dedi.

Bugün yayÄ±nlanacak 31. Bölümle final yapacak olan dizinin son bölümünde 12 Mart muhtÄ±rasÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸanan olaylar anlatÄ±lacak.