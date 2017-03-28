Ana Sayfa | MEDYA 28/03/2017 14:18

GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show programÄ±yla ilgili kanaldan flaÅŸ karar

gÃ¼ldÃ¼r gÃ¼ldÃ¼r show

Show TV'nin sevilen komedi programÄ± "GÃ¼ldÃ¼r GÃ¼ldÃ¼r Show" kanalÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re bundan sonra haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ yayÄ±nlanacak

Alper Kul, DoÄŸa Rutkay, Onur Buldu, Aylin Kontente, ÇaÄŸlar Çorumlu, Ä°rem Sak, Onur Atilla, Derya KaradaÅŸ, Meltem YÄ±lmazkaya, Burak TopaloÄŸlu, UÄŸur Bilgin, Özgün AydÄ±n, KÄ±vanç Baran Aslan, Korhan Hepduran ve Ali Sunal'dan oluÅŸan efsane kadrodan oluÅŸan komedi-skeç programÄ± 'Güldür Güldür Show' bu haftadan itibaren hem çarÅŸamba hem cuma kahkahaya boÄŸmaya geliyor. 7'den 70'e herkesin beÄŸeniyle izlediÄŸi yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± BKM'nin üstlendiÄŸi Güldür Güldür Show bu hafta yeni bölümleri ile çarÅŸamba ve cuma günlerinde Show TV'de ekrana gelecek.

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