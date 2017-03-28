Ana Sayfa | MEDYA 28/03/2017 15:11

Ä°Ã§erde'nin 28. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ilk sahnesinde Celal Baba Yusuf mÃ¼dÃ¼re gidiyor

iÃ§erde dizisi

Nefesleri kesen Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Ä°Ã§erde'nin 28. bÃ¶lÃ¼m ilk sahnesinde oÄŸlunu kaybeden Celal Baba, Yusuf mÃ¼dÃ¼re gidip her ÅŸeyi itiraf ediyor

Show TV ekranlarÄ±nÄ±n en heyecanlÄ± dizisi Ä°çerde'nin yeni bölümünden ilk sahne yayÄ±nlandÄ±. Yine nefesler tutulacak. Celal Baba, Yusuf müdüre her ÅŸeyi itiraf etmek için hazÄ±rlanÄ±yor. Yusuf müdür kulaklarÄ±na inanamÄ±yor. Celal Baba, dünkü bölümde oÄŸlunu kurtaramayÄ±nca tüm gemileri yakmÄ±ÅŸ Kudret'in evinin taranmasÄ± için adamlarÄ±nÄ± yollamÄ±ÅŸtÄ±r. Yeni bölümde de Celal Baba, Yusuf müdüre her ÅŸeyi bir bir itiraf ediyor. 'Ä°çerde'nin yeni bölümüÄŸ 3 Nisan Pazartesi günü Show TV ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak

Ä°ÅŸte dizinin 28. bölüm ilk sahnesi: 



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