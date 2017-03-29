FT eleÅŸtirdi Evet kampanyasÄ± HayÄ±r kampanyasÄ±ndan Ã§ok yer buluyor

Ä°ngiliz Financial Times gazetesi, referandum tarihinin iyice yaklaÅŸmasÄ±yla beraber medyaya olan baskÄ±larÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±

"7 yÄ±ldÄ±r Türkiye'deki evlerin sabah rutinlerinden biriydi. Ancak referandumda hayÄ±r oyu kullanacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klayÄ±nca iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±." Ä°ngiliz Financial Times (FT) gazetesinin Türkiye'de basÄ±n üzerindeki baskÄ±larla ilgili haberinde bahsettiÄŸi kiÅŸi, Kanal D sabah haberlerinin eski sunucusu Ä°rfan DeÄŸirmenci.

DeÄŸirmenci, 1.6 milyon takipçisinin olduÄŸu Twitter'da referandumda 'HayÄ±r' oyu vereceÄŸini duyurmuÅŸtu.FT ardÄ±ndan yaÅŸanan süreci ÅŸöyle anlatÄ±yor: "Kanal D, DeÄŸirmenci'nin 'tarafsÄ±zlÄ±k' ilkesini çiÄŸnediÄŸini söyleyerek iÅŸten çÄ±karma kararÄ±nÄ± savundu. DeÄŸirmenci'nin cevabÄ± ise dobraydÄ±: 'Bu bir yalan... Bugünkü ÅŸartlarda tarafsÄ±z olmak, gücü elinde tutanlarÄ±n yanÄ±nda olmak demek. RahatlÄ±kla Evet oyu vereceÄŸinizi söyleyebilirsiniz, ama HayÄ±r derseniz baÅŸÄ±nÄ±z belaya girer.'"

Türkiye'deki medya patronlarÄ±nÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nÄ± uzun yÄ±llardÄ±r kendi çÄ±karlarÄ± için kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yasalarÄ±n sert olduÄŸunu belirten FT, "Türkiye'de gazeteciler hiçbir zaman tam özgürlüÄŸü tadamadÄ±" ifadesini kullanÄ±yor.

FT, ErdoÄŸan karÅŸÄ±tlarÄ±Ä±nÄ±n, 16 Nisan'daki anayasa referandumunda Evet oyu çÄ±kmasÄ± halinde manevra alanÄ±nÄ±n daha da daralacaÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸine dikkat çekiyor.

15 Temmuz darbe giriÅŸiminden bu yana, çoÄŸunluÄŸu Fethullah Gülen hareketi ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu gerekçesiyle, 150'den fazla yayÄ±n organÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan FT, bunlar arasÄ±nda Kürt yayÄ±n organlarÄ± bulunduÄŸunu da yazÄ±yor. 150'den fazla gazetecinin de tutuklu olduÄŸuna dikkat çekiliyor.

AKP'ye ayrÄ±lan süre CHP'ninkinin 5 katÄ±

Haberde, HayÄ±r kampanyasÄ± yürüten Demokrasi için Birlik platformunun 17 televizyonu kapsayan ve 10 gün süren araÅŸtÄ±rmasÄ±na da yer veriliyor.

Mart ayÄ± baÅŸÄ±nda yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmaya göre, televizyonlarda AKP'ye ayrÄ±lan süre yaklaÅŸÄ±k 5 bin dakika iken CHP'ye bin dakika yayÄ±n süresi ayrÄ±ldÄ±. HDP'ye ayrÄ±lan süre is sadece 33 dakika.

FT, hükümetin ekonomi kartÄ±nÄ± da medya kuruluÅŸlarÄ±na karÅŸÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazÄ±yor ve DoÄŸan Grubu'na 2009 yÄ±lÄ±nda verilen para cezasÄ± hatÄ±rlatÄ±lÄ±yor. Ä°lk olarak 2,5 milyaar dolar olarak açÄ±klanan ceza daha sonra ciddi oranda düÅŸürülmüÅŸtü.

Haberde hükümete yakÄ±n yayÄ±n kuruluÅŸlarÄ±nda, AKP'yi eleÅŸtiren haberlerin yayÄ±na verilmediÄŸi belirtildikten sonra, bu basÄ±n kuruluÅŸlarÄ±ndan birinde çalÄ±ÅŸan bir gazetecinin sözlerine yer veriliyor:

"ÖnerdiÄŸiniz haberler 2-3 kez reddedildikten sonra siz de bu tarz haberlerle ilgilenmemeye baÅŸlÄ±yorsunuz. Yani kendi kendinizi sansürlüyorsunuz."

Kaynak: BBC Türkçe