Ã‡alÄ±nmÄ±ÅŸ Hayatlar dizisiyle yeniden canlanacaklar

Ã–lÃ¼mleriyle TÃ¼rkiye'yi yasa boÄŸan Ã–zgecan Aslan, MÃ¼nevver Karabulut ve SaraÅŸ Sierra'nÄ±n hayatlarÄ± ekranlara taÅŸÄ±nÄ±yor

BluTV'nin yeni dizisi “ÇalÄ±nmÄ±ÅŸ Hayatlar”seyircinin karÅŸÄ±sÄ±na geçmeye hazÄ±rlanÄ±yor. YapÄ±mÄ±nÄ± D Productions ve GameYapÄ±m’Ä±n üstlendiÄŸi “ÇalÄ±nmÄ±ÅŸ Hayatlar”da Özgecan Aslan, Münevver Karabulut ve Sarai Sierra cinayetleri, ailelerin de özel izni ve katÄ±lÄ±mÄ±yla izleyiciye aktarÄ±lacak. SunuculuÄŸunu Gökçen Özdemir’in yaptÄ±ÄŸÄ± dizinin yönetmen koltuÄŸunda Deniz YÄ±lmaz Åžayir oturuyor. Dizinin baÅŸrollerinde ise Özge Özkaplan, Cansu DiktaÅŸ ve Onuryay Evrentan var. YakÄ±nda baÅŸlayacak “ÇalÄ±nmÄ±ÅŸ Hayatlar”, 60 dakikalÄ±k üç bölümden oluÅŸacak.

MÜNEVVER KARABULUT

3 Mart 2009 tarihinde, henüz 17 yaÅŸÄ±ndayken Cem GaripoÄŸlu tarafÄ±ndan vahÅŸice öldürülen Münevver Karabulut’u dizide Cansu DiktaÅŸ canlandÄ±rÄ±yor.

ÖZGECAN ASLAN

11 Åžubat 2015’te Mersin’de, tecavüz giriÅŸimine direndiÄŸi minibüs ÅŸoförü Ahmet Suphi AltÄ±ndöken tarafÄ±ndan öldürülen Özgecan Aslan’a Özge Özkaplan hayat verdi.

SARAI SIERRA

FotoÄŸraf çekmek için geldiÄŸi Ä°stanbul’da Ziya TasalÄ±’nÄ±n katlettiÄŸi, cesedi Cankurtaran’daki surlarda bulunan AmerikalÄ± Sarai Sierra’yÄ± Onuryay Evrentan oynuyor.