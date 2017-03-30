Ana Sayfa | MEDYA 30/03/2017 12:15

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'un 83. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda ErtuÄŸrul kardeÅŸini kaybediyor

DiriliÅŸ ErtuÄŸrul fragman

TRT 1'de yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden beri reyting rekorlarÄ± kuran DiriliÅŸ ErtuÄŸrul dizisinin 83. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

TRT1'in sevilen dizisi 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da dün yine heyecan doruktaydÄ±. Dizinin hemen ardÄ±ndan, 83. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. BizanslÄ±lar, ErtuÄŸrul'un kardeÅŸi Dündar Bey'i kaçÄ±rÄ±p öldürüyor. ErtuÄŸrul Bey, kardeÅŸi Dündar Bey'in öldürüldüÄŸünü görünce kahroluyor. Can evinden vurulan ErtuÄŸrul Bey, intikam için kollarÄ± sÄ±vÄ±yor. 'DiriliÅŸ ErtuÄŸrul' yeni bölümü ile 5 Nisan ÇarÅŸamba günü TRT1 ekranlarÄ±nda izleyici ile buluÅŸacak.

 

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