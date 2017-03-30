Ana Sayfa | MEDYA 30/03/2017 14:39

RTÃœK'ten programa dansÃ¶z Ã§Ä±kartan Adnan Oktar'a ÅŸok para cezasÄ±

rtÃ¼k para cezasÄ±

RTÃœK, ÅŸikayetlerin yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± izdivaÃ§ programlarÄ±na ve Adnan Oktar'Ä±n sÃ¶zde dini iÃ§eriÄŸi olduÄŸu sÃ¶ylenen programÄ±na dansÃ¶z Ã§Ä±kartmasÄ± nedeniyle A9'unda aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kanala aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ para cezasÄ± verdi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), uyarÄ±lara raÄŸmen yayÄ±n ihlallerine devam eden evlilik programlarÄ± nedeniyle 6 kanala aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ para cezasÄ± verdi. Üst Kurul, Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu ve dini içeriÄŸi bulunduÄŸu iddia edilen bir programda dansöz oynatÄ±lmasÄ± üzerine A9 kanalÄ±na müeyyide uyguladÄ±. Üst Kurul ayrÄ±ca, dini konularda kendini rol model olarak sunan ve kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak tanÄ±nan Adnan Oktar'Ä±n sahibi olduÄŸu, dini içeriÄŸi bulunduÄŸu iddia edilen bir programda dansöz oynatÄ±lmasÄ± üzerine A9 kanalÄ±na para cezasÄ± uygulandÄ±. Ceza, 6112 sayÄ±lÄ± Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumun milli ve manevi deÄŸerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunmasÄ± ilkesine aykÄ±rÄ± olamaz." ve "...çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki geliÅŸimine zarar verebilecek türde içerik taÅŸÄ±yan programlar bunlarÄ±n izleyebileceÄŸi zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanÄ±lmadan yayÄ±nlanamaz." ilkelerini ihlalden verildi.

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