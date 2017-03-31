FT yazÄ±yor Rex Tillerson TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki gerilimi azaltmadÄ±

Ä°ngiliz basÄ±n organlarÄ±ndan Financial Times gazetesi ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n Ankara'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ziyaretin TÃ¼rkiye ve ABD arasÄ±ndaki gerilimi azaltmakta baÅŸarÄ± gÃ¶steremediÄŸini yazÄ±yor

Gazeteye göre "ABD'de Donald Trump'Ä±n baÅŸkan olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iliÅŸkileri yeniden ayarlamayÄ± uman Ankara'da da diplomatlar, ziyareti hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± olarak niteledi".

Tillerson dünkü ziyaretinde önce BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edildi, sonra da DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu ile görüÅŸtü.

Tillerson'Ä±n ziyareti, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n göreve baÅŸlamasÄ±ndan bu yana Washington'dan Ankara'ya yapÄ±lan en üst düzey ziyaret oldu.

Ancak FT'ye göre, Tillerson ABD ile Türkiye'nin ayrÄ± düÅŸtüÄŸü konularda "çok az adÄ±m attÄ±".

"Bariz bir gerilim vardÄ±"

FT, Tillerson'Ä±n Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu'yla düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, havadaki gerilimin belirgin bir ÅŸekilde hissedildiÄŸi yorumunu yapÄ±yor.

ÇavuÅŸoÄŸlu görüÅŸmede ABD'nin YPG'ye verdiÄŸi desteÄŸe sitem ederek "Bizi hedef alan bir terör örgütüne verilen destek hem bizi üzmüÅŸtür hem Türk halkÄ±nÄ±n ABD'ye bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± olumsuz olarak etkilemiÅŸtir" demiÅŸti.Tillerson ise basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda PYD ve YPG ile ilgili sorulara yanÄ±t vermedi. Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä±n geleceÄŸi ile ilgili bir soruya yanÄ±tÄ± ise "Esad'Ä±n gidip gitmeyeceÄŸine Suriye halkÄ± karar verir" oldu.

"Rakka'da SDG planÄ± kabul edilince, Türkiye de FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunu sonlandÄ±rdÄ±"

FT, Tillerson'Ä±n Rakka operasyonunda Türkiye'nin iÅŸ birliÄŸi önerisi konusunda ABD'nin son kararÄ± verip vermediÄŸini açÄ±klamadÄ±ÄŸÄ±na, ancak ABD'nin harekâtta YPG'yi desteklemesinin kaçÄ±nÄ±lmaz olduÄŸuna dikkat çekiyor.

YPG (Halk Savunma Birlikleri) öncülüÄŸünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcülerinden Talal Sello "ABD, Rakka operasyonunda Türkiye'ye de rol verilmesini önerdi, biz de reddettik. Sonunda bizim önerimiz kabul edildi" diyor.

FT'nin haberi ÅŸöyle devam ediyor:

"Bu kararla etrafÄ± sarÄ±lan Türkiye, ÇarÅŸamba günü FÄ±rat KalkanÄ± operasyonunu sonlandÄ±rdÄ±, dolayÄ±sÄ±yla Rakka'nÄ±n ve Menbiç'in kontrolünü ele geçirerek, Suriye'nin kuzeyinde 5 bin kilometrekarelik bir güvenli bölge yaratma planÄ±ndan da vazgeçmiÅŸ oldu".

Gazete YPG'nin PKK ile yakÄ±ndan baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸuna, PKK'nÄ±n Washington tarafÄ±ndan terör örgütü olarak tanÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekiyor.

Türkiye'nin ABD'den Fethullah Gülen'in iadesini istediÄŸini de hatÄ±rlatan gazete, ABD'li yetkililerin özel görüÅŸmelerde Türk yetkililere, Gülen'in iadesiyle ilgili sunulan kanÄ±tlarÄ±n, sayfa sayÄ±sÄ± olarak çok olsa da, yetersiz olduÄŸunu söylediÄŸi belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe