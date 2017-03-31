Ä°stanbullu Gelin'in 5. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Esma Sultan'Ä±n bÃ¼yÃ¼k hamlesi boÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor

Ä°stanbullu Gelin'in 5. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Star TV'nin sevilen dizisi Ä°stanbullu Gelin'de Esma Sultan'Ä±n oyunlarÄ± devam ediyor. Süreyya, önüne konan boÅŸanma dilekçesini Faruk'a sorunca ortalÄ±k karÄ±ÅŸÄ±r. Ä°stanbullu Gelin bu akÅŸam saat 20.00'de ekranlarda olacak.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Esma Sultan, Faruk’un sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± zorlayacak büyük hamlesini yapar. Önüne boÅŸanma protokolü konulan Süreyya ise bunun hesabÄ±nÄ± Faruk’a sorar. Ancak bu hamle hiç de Esma HanÄ±m’Ä±n beklediÄŸi gibi sonuçlanmaz. Faruk ve Süreyya Bursa’daki yeni hayatlarÄ±nda Esma Sultan’la mücadele ederken Adem dört bir koldan Boran ailesini kÄ±skacÄ±na alÄ±r. BaÅŸta Süreyya olmak üzere, Fikret’le kurduÄŸu arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± kademe kademe ilerletir. Annesi Reyhan’sa artÄ±k Esma’nÄ±n tam karÅŸÄ±sÄ±ndadÄ±r. Yeni yaÅŸamÄ±na alÄ±ÅŸmaya çalÄ±ÅŸan Süreyya, eski hayallerini Bursa’da hayata geçirmek için adÄ±m atar. Can dostu Dilara’yla baÅŸlamak istediÄŸi bu yolculuk, Süreyya’nÄ±n baÅŸÄ±na yeni problemler açar.Ä°pek hala Fikret’ten kaçmaya devam ederken, bu sÄ±r konak içinde yayÄ±lmaya baÅŸlar, KÄ±ymet’in kÄ±zÄ±nÄ± korumak için verdiÄŸi nasihatler Ä°pek’in baÅŸÄ±nÄ± daha da büyük derde sokar. Fikret otogardaki ÅŸirket sahibinin Adem olduÄŸunu büyük açÄ±lÄ±ÅŸta öÄŸrenir. Yeni rakiplerinin kim olduÄŸunu araÅŸtÄ±ran Faruk’un, aradÄ±ÄŸÄ± tüm sorularÄ±n cevabÄ± ise hiç beklemediÄŸi bir anda üstelik Boran konaÄŸÄ±nda karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kar.