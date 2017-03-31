Ana Sayfa | MEDYA 31/03/2017 11:10

Payitaht AbdÃ¼lhamid'in 6. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde patlayan trenin gÃ¼rÃ¼ltÃ¼sÃ¼ yankÄ±lanÄ±yor

Payitaht AbdÃ¼lhamid

TRT 1'in yeni dizisi Payitaht AbdÃ¼lhamid'in 6. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Ekranlarda yayÄ±nlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden itibaren izleyicilerine aÄŸÄ±zlarÄ± açÄ±kta bÄ±rakan Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanÄ±yla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle bu akÅŸam TRT 1 ekranlarÄ±ndan izlenebilecek.

 

 

 

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Patlayan trenin gürültüsü Payitaht'ta yankÄ±lanÄ±yor. DüÅŸmanÄ±n arzusu oldu. Peki, ÅŸimdi ne olacak? Sultan Abdülhamid düÅŸmanlarÄ±n alçakça tertip ettiÄŸi planlarÄ±na karÅŸÄ± savaÅŸÄ±nÄ± sürdürüyor. SÄ±radaki cephe ise Filistin... Theodor Herzl büyük oyununu oynamaya hazÄ±rlanmaktadÄ±r. Filistin'de kurguladÄ±ÄŸÄ± kumpas, tüm dünyaya yayÄ±lacak, Yahudilere yeni devletin yolu açÄ±lacaktÄ±r. Lakin hesaba katmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸey, Abdülhamid'in ileri görüÅŸlülüÄŸüdür. Ömer ÅŸeytanÄ±n kuyruÄŸundan tutmuÅŸ, kellesine ulaÅŸmak için çabalamaktadÄ±r. Hiram ile arasÄ±ndaki düÅŸmanlÄ±k git gide kÄ±zÄ±ÅŸmaktadÄ±r. Hiram bir yandan Payitaht'ta anarÅŸi çÄ±kartmaya uÄŸraÅŸÄ±rken bir yandan da Ömer'den intikam almak için kalleÅŸ planlar kurmaktadÄ±r. Ömer'in bu kavgadan galip ayrÄ±lmasÄ± ÅŸarttÄ±r. Büyük oyunlarÄ±n içinde kendi derdine düÅŸen Sara, Melike'yi Saraydan çÄ±karma uÄŸraÅŸÄ±ndadÄ±r. Bütün tehlikeleri göze alan Sara, canÄ±nÄ± dahi tehlikeye atmaya hazÄ±r. Çünkü Melike kendinden bir parça gibidir onun için.

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