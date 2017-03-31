Arka Sokaklar'Ä±n 435. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Mesut Ã¶lecek mi

Kanal D'nin sezonlardÄ±r devam eden dizisi Arka Sokaklar'Ä±n 435. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±

Arka Sokaklar yayÄ±nlanan 435. bölüm fragmanÄ±yla izleyicilerine oldukça aksiyon ve duygu dolu dakikalar yaÅŸatacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini verdi. Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n herkes tarafÄ±ndan büyük beÄŸeniyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akÅŸamÄ± ekranlarda olacak.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Mesut ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lÄ±r. Oktay, Mesut’un yanÄ±ndadÄ±r. Haberi alan RÄ±za Baba ve ekibi büyük ÅŸok yaÅŸarlar. Selin ve Hüsnü, ilk uçakla Kovandere’ye, Mesut’un yanÄ±na gelirler. GümüÅŸ kaçmÄ±ÅŸtÄ±r ve Mesut’a zarar vermek için her yolu dener. Mesut’un Ä°stanbul’a gelmesi tehlikelidir. GümüÅŸ ise, yapacaÄŸÄ± eylem planlamasÄ± için Ä°stanbul’a gelir.Mesut’un karaciÄŸerine saplanan kurÅŸun, vücutta hasar yaratmÄ±ÅŸtÄ±r. Hayatta kalabilmesi için karaciÄŸer nakli gerekmektedir. Uygun dokular aranÄ±r ve Tunç’un ki uyumludur. OÄŸlu tereddüt yaÅŸamadan karaciÄŸerinin bir kÄ±smÄ±nÄ± vermeye hazÄ±rdÄ±r ancak oÄŸlunun canÄ±na zarar vermek istemediÄŸi için kabul etmez. DeÄŸerleri düÅŸen Mesut’un durumu, gitgide kötüleÅŸir. Ekip, Tunç ve doktorun aldÄ±ÄŸÄ± ortak bir kararla nakil gerçekleÅŸir. Ancak ameliyat baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada GümüÅŸ sinsice bir planla hastaneye sÄ±zarak silahÄ±nÄ± Mesut ve Tunç’a doÄŸrultur.