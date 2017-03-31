Ana Sayfa | MEDYA 31/03/2017 13:02

Survivor 2017'den elendi tÃ¼m gerÃ§ekleri bir bir ifÅŸa etti

survivor 2017

Survivor 2017'den elenen Sedat, Ä°lhan MansÄ±z ile Serhat AkÄ±n'Ä±n tartÄ±ÅŸma yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± ve Sema ile PÄ±nar'Ä±n birbirinden nefret ettiÄŸini sÃ¶yledi

Survivor'da ünlüler takÄ±mÄ±ndan elenen son isim olan ÇÄ±lgÄ±n Sedat lakaplÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± Sedat Kapurtu, 'Survivor Ekstra'da her ÅŸeyi birbir ifÅŸa etti. Ünlü ÅŸarkÄ±cÄ±, "Orada en büyük tatÄ±ÅŸma Sema ile PÄ±nar arasÄ±nda olacaktÄ±r. Bak göreceksiniz, Ä°lhan ve Serhat da mutlaka tartÄ±ÅŸma yaÅŸayacaklar" dedi.

ÇILGIN SEDAT: SERHAT KENDÄ°NÄ° FRENLEMEZSE ÇOK BÜYÜK SIKINTI YAÅžAYACAK"

Operasyon geçiren Serhat AkÄ±n konusunda flaÅŸ bir açÄ±klama yapan Sedat, "Serhat yeni çÄ±ktÄ± hastalÄ±ktan. Ä°kisi de çok ciddi ameliyatlar geçirmiÅŸler. Mesela Serhat'Ä±n karÄ±n kaslarÄ± kopmuÅŸ. Allah korusun, Serhat parkurda kendini frenleyemezse de tekrar sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayabilir. Çünkü çok hÄ±rslÄ± ifadelerini kullandÄ±.

 

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