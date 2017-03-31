Sosyal medya Ã§alkalanÄ±yor VatanÄ±m Sensin hayranlarÄ± eleÅŸtiri yaÄŸmuruna tuttu

Kanal D'nin sevilen dizisi VatanÄ±m Sensin'in 21 bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±nda Azize'nin Cevdet hakkÄ±ndaki gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸreneceÄŸi ÅŸekilde verildikten sonra dÃ¼n akÅŸam ekranlara gelen bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Azize'nin mektubu aÃ§mamasÄ± Ã¼zerine sosyal medyada ortalÄ±k karÄ±ÅŸtÄ±; dizi hayranlarÄ± isyan etti

EkranlarÄ±n sevilen dizisi "VatanÄ±m Sensin" 21. bölümüyle bu hafta seyirci karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Heyecan dolu fragmanÄ±yla izleyicilerini büyük bir beklentiye sokan dizi, sosyal medyada eleÅŸtiri bombardÄ±manÄ±na tutuldu. Dizinin yayÄ±nlanan 21. bölüm fragmanÄ±nda Azize, EÅŸref PaÅŸa'nÄ±n mektubunu okuyup tüm gerçekleri öÄŸreniyormuÅŸ gibi gösterilmiÅŸti. Ancak ekranlara gelen yeni bölümde Azize mektubu okuyamadÄ±. Dizinin hayran kitlesi sosyal medyadan fragmanda Azize'nin her ÅŸeyi öÄŸreniyormuÅŸ gibi gösterilmesine büyük tepki gösterdi.

Ä°ÅŸte VatanÄ±m Sensin'in yeni bölümüne yapÄ±lan o eleÅŸtiriler:









Ä°ÅŸte o dizinin eleÅŸtirilmesine sebep olan 21. bölüm fragmanÄ±: