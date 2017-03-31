Ä°Ã§erde'nin 28. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Sarp'Ä±n annesiyle arasÄ± dÃ¼zeliyor

Show TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin 28. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Yusuf mÃ¼dÃ¼rden oÄŸluyla ilgili gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrenen FÃ¼sun ile Sarp kavuÅŸuyor

Show TV ekranlarÄ±na izleyici kilitleyen 'Ä°çerde'nin yeni bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Geçen bölümde Sarp'Ä±n annesi Füsûn, Yusuf müdürden oÄŸluyla ilgili tüm gerçekleri öÄŸrenmiÅŸti. Yeni bölümde de Sarp annesinin gerçeÄŸi öÄŸrendiÄŸini anlayÄ±nca gözyaÅŸlarÄ±na boÄŸuluyor. Dizi baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden beri Sarp'Ä±n annesinden gözyaÅŸÄ± eksik olmuyordu. OÄŸluyla ilgili tüm gerçekleri öÄŸrenen Füsun HanÄ±m oÄŸluna sarÄ±lÄ±p mutluluk gözyaÅŸÄ± döküyor.

Ä°ÅŸte Ä°çerde'nin o sahnesi: