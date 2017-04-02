Ana Sayfa | MEDYA 02/04/2017 14:46

Sayan'Ä±n programÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± iÃ§in first lady ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia ediliyor

emine erdoÄŸan seda sayan

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± aynÄ± zamandÄ±r izdivaÃ§ programÄ± sunucusu Seda Sayan'Ä±n izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor

Posta gazetesinden köÅŸe yazarÄ± Serhan Sokulgan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± haberinde, evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± için Seda Sayan kendisini de düÅŸünerek CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rlmamasÄ± için görüÅŸtüÄŸünü yazÄ±yor.  YayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± düÅŸünülen izdivaç programlarÄ± için 5 kanalÄ±n genel müdürleri RTÜK yönetimi ile bir araya geldi. RTÜK, kanal genel müdürlerine "Evlilik programlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmanÄ±zÄ± öneririz çünkü para cezalarÄ± sürecek" dedi.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
mehmet Ä±ÅŸÄ±k ali sunal

Kenan IÅŸÄ±k'Ä±n oÄŸlu o programla ekranlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Program sunucusu Kenan IÅŸÄ±k'Ä±n uzun sÃ¼redir komada olmasÄ±nÄ±n Ã¼zerine oÄŸlu Mehmet IÅŸÄ±k, ekranlara Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Bodrum MasalÄ± 30. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ±

Bodrum MasalÄ±'nÄ±n 30 bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde AslÄ± AteÅŸ'i affedecek mi

Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ±'nÄ±n 30. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizi bu bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle birlikte artÄ±k 60 dakika ekranlara gelecek

iÃ§erde anne oÄŸul

Ä°Ã§erde'nin 28. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Sarp'Ä±n annesiyle arasÄ± dÃ¼zeliyor

Show TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde'nin 28. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Yusuf mÃ¼dÃ¼rden oÄŸluyla ilgili gerÃ§ekleri Ã¶ÄŸrenen FÃ¼sun ile Sarp kavuÅŸuyor