Sayan'Ä±n programÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± iÃ§in first lady ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia ediliyor

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± aynÄ± zamandÄ±r izdivaÃ§ programÄ± sunucusu Seda Sayan'Ä±n izdivaÃ§ programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± iÃ§in CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ sÃ¶yleniyor

Posta gazetesinden köÅŸe yazarÄ± Serhan Sokulgan'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± haberinde, evlilik programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmamasÄ± için Seda Sayan kendisini de düÅŸünerek CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eÅŸi Emine ErdoÄŸan ile programlarÄ±nÄ±n kaldÄ±rlmamasÄ± için görüÅŸtüÄŸünü yazÄ±yor. YayÄ±ndan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± düÅŸünülen izdivaç programlarÄ± için 5 kanalÄ±n genel müdürleri RTÜK yönetimi ile bir araya geldi. RTÜK, kanal genel müdürlerine "Evlilik programlarÄ±nÄ± kaldÄ±rmanÄ±zÄ± öneririz çünkü para cezalarÄ± sürecek" dedi.