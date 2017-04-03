Ä°simsizler'in 2. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde sÄ±nÄ±rdan kÃ¶tÃ¼ haber geliyor

Kanal D'nin Ã§iÃ§eÄŸi burnunda dizisi Ä°simsizler'in 2. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan izleri silmeye Ã§alÄ±ÅŸan Fatih ve ekibi, yaÅŸananlarÄ±n detaylarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±yor.

Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden itibaren izleyicileri ekran baÅŸÄ±na kilitleyen dizisi Ä°simsizler, yayÄ±nlanan 2. bölüm fragmanÄ±yla izleyicilerine oldukça heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaÅŸatacak.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Fatih ve ekibi ilçeden çatÄ±ÅŸmanÄ±n izlerini silmeye çalÄ±ÅŸÄ±rlarken bir yandan da olayÄ±n perde arkasÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±rlar. Kaymakam suikastinde kullanÄ±lan bombayÄ± araÅŸtÄ±ran Olcay, ucu uluslararasÄ± güçlere uzanan ilginç baÄŸlantÄ±lara ulaÅŸÄ±r. Otto ve Sawer ise devletin içine sÄ±zan kriptolarÄ±n da baÅŸrolde yer alacaÄŸÄ±, halkÄ± devlete karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtacak korkunç bir plan hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içindedirler. Tam da bu sÄ±rada KürÅŸat’a sÄ±nÄ±r ötesinden gelen bir mesaj, KürÅŸat ve Murat’Ä±, sonu büyük tehlikelerle dolu olan bir yolculuÄŸa çÄ±karÄ±r.