Ä°Ã§erde'nin 28. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Celal ile Kudret arasÄ±ndaki savaÅŸ devam ediyor

Show TV'nin sevilen dizisi Ä°Ã§erde, 28. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle bu akÅŸam ekranlara gelecek.

Ä°çerde 28. bölüm fragmanlarÄ± yayÄ±nlandÄ±. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Ä°çerde'nin 28. bölümde Celal ile Kudret arasÄ±ndaki savaÅŸ tam gaz devam ediyor. Melek ile Mustafa'yÄ± elinde bulunduran Kudret, KebapçÄ± Celal'in çocuklarÄ±nÄ± koz olarak kullanÄ±yor. Ä°ÅŸte tüm merak ettikleriniz....

Ä°ÇERDE 28. BÖLÜM ÖZETÄ°

Ä°çerde dizisinde Füsun, Mustafa ve Melek’i kurtarmak için Kudret’i ikna etmek üzere evine gider. Kudret’in, Melek’i eve gönderdiÄŸinden haberi yoktur. DiÄŸer tarafta Celal, Mustafa’nÄ±n öldüÄŸünü düÅŸünerek Kudret’i ve kim varsa herkesi öldürtmek için çoktan adamlarÄ±nÄ± göndermiÅŸtir. Füsun tehlikeden habersizdir. Sarp durumu son anda öÄŸrenip engel olmaya çalÄ±ÅŸÄ±r. Celal çocuklarÄ±nÄ± kaçÄ±ran Kudret’e yaptÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± çok öfkelidir. O’nu öldürmeden rahat etmeyecektir. Davut, Fulya’yÄ± kullanarak Kudret’e büyük bir tuzak hazÄ±rlar.