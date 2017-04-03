KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 78. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Kemal EylÃ¼l'Ã¼n peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor

KÄ±rgÄ±n Ã‡iÃ§ekler'in 78. bbÃ¶lÃ¼mÃ¼nde EylÃ¼l'Ã¼n annesi Mesude'yi kaybetmesinin ardÄ±ndan zor gÃ¼nleri baÅŸlÄ±yor. Kemal, kardeÅŸleriyle eve Ã§Ä±kan EylÃ¼l'Ã¼n peÅŸini bÄ±rakmÄ±yor.

KÄ±rgÄ±n Çiçekler'in 78. bölüm fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Eylül annesini kaybetmesinden sonra kardeÅŸlerini de alÄ±p eve yerleÅŸiyor. Fakat yine de kÄ±zlar Kemal’in Eylül’ü tek baÅŸÄ±nayken bulup ona bir ÅŸey yapmasÄ±ndan bir hayli çekiniyorlar. Bu yüzden de Toprak ile Feride Eylül’ü bu hem acÄ±lÄ± hem de tehlikeli günlerinde bir an olsun yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yorlar.

Serkan, Eylül’ü görmek için ziyaretine gidiyor ve ona aÅŸÄ±k olduÄŸunu söylüyor. Öte yanda Güney ise tefeciler tarafÄ±ndan borcu yüzünden köÅŸeye kÄ±stÄ±rÄ±lÄ±yor. Songül de borçlandÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrendikten sonra artÄ±k yapacak bir ÅŸeyi kalmadÄ±ÄŸÄ± için Selin’in yanÄ±na gidip ondan yardÄ±m istiyor. Tefeciler bu sÄ±rada Songül ve Güney’i tehdit ediyorlar. Kemal’in aklÄ± ise hala Metin’de. Kemal, Nazan’dan parayÄ± geri vermenin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak Metin’i istiyor. Nazan buna hiçbir ÅŸekilde yanaÅŸmazken Kemal’in Metin’i almak için nasÄ±l bir zorluk kullanacaÄŸÄ± ve neler olacaÄŸÄ± merakla bekleniyor.Eylül kardeÅŸleriyle beraber eve yerleÅŸir. KÄ±zlar Kemal'in Eylül'ü yalnÄ±z yakalayÄ±p zarar vermesinden korkmaktadÄ±r. Feride ve Toprak, Eylül'ü zor günlerinde yalnÄ±z bÄ±rakmazlar. Serkan, Eylül'ün ziyaretine gelerek ona hala âÅŸÄ±k olduÄŸunu söyler. Güney, tefeci tarafÄ±ndan köÅŸeye kÄ±stÄ±rÄ±lÄ±r. Songül borçlandÄ±klarÄ±nÄ± öÄŸrenince en son çare Selin'e gider. Tefeci Güney ve Songül'ü tehdit eder. Kemal, Nazan'dan parasÄ±nÄ± geri vermesi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Metin'i ister…