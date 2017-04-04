Ana Sayfa | MEDYA 04/04/2017 15:51

Ä°Ã§erde dizisinde ÅŸok ayrÄ±lÄ±k

iÃ§erde dizisi

Ä°Ã§erde dizisine 22. bÃ¶lÃ¼mde dahil olan Tuba Ãœnsal 28. bÃ¶lÃ¼mde senaryo gereÄŸi diziye veda etti

BaÅŸrollerinde ÇaÄŸatay Ulusoy (Sarp) , Aras Bulut Ä°ynemli (Mert) , Mustafa UÄŸurlu (Yusuf Müdür) ve Çetin Tekindor'un (KebapçÄ± Celal) rol aldÄ±ÄŸÄ± Ä°çerde'nin Handan'Ä± Tuba Ünsal diziye veda etti.KebapçÄ± Celal'in baÅŸ düÅŸmanÄ± Kudret Korkmaz'Ä±n (UÄŸur Yücel) her iÅŸini halleden bir numaralÄ± çalÄ±ÅŸanÄ± olan Handan'Ä±n (Tuba Ünsal) , otomobiline koydurduÄŸu bomba sonrasÄ± senaryo gereÄŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Diziye 22. bölümde dahil olan 35 yaÅŸÄ±ndaki Ünsal, böylece 28. bölüm itibariyle projeye veda etmiÅŸ oldu.

 

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