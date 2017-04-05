FT yazdÄ± finans sektÃ¶rÃ¼nde kadÄ±nlarÄ±n Ã§oÄŸu alt kademelerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Financial Times (FT) gazetesi tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma sonucuna gÃ¶re kadÄ±nlarÄ±n Ã§oÄŸu finans sektÃ¶rÃ¼nde alt kademelerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Ã¼st kademede Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n sadece dÃ¶rtte biri kadÄ±n

AraÅŸtÄ±rma, gazetenin dünyanÄ±n en büyük 50 banka, sigorta, varlÄ±k yönetimi ve profesyonel hizmet ÅŸirketlerinden topladÄ±ÄŸÄ± verilere dayanÄ±yor.Gazetenin haberinde, daha önceki yÄ±llara göre kadÄ±nlarÄ±n üst düzey roller üstlenmelerinde artÄ±ÅŸ olsa da, yine de ilerlemenin yavaÅŸ olduÄŸu kaydediliyor.Sektörde ÅŸirket çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n kadÄ±n olduÄŸu da haberde yer alan bilgiler arasÄ±nda.

Haberde bazÄ± üst düzey yetkililerin deÄŸiÅŸimin yavaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± duyduklarÄ± belirtiliyor.

Citi BankasÄ± Avrupa, Orta DoÄŸu ve Afrika sorumlusu Jim Cowles, "Bence biz bazÄ± ilerlemeler kaydettik, ama yeterli deÄŸil" diyor.

Morgen Stanley yatÄ±rÄ±m bankasÄ±ndan üst düzey iÅŸletme müdürü Clare Woodman, "Kimse iÅŸimizin bittiÄŸini düÅŸünmüyor" ifadesini kullanÄ±yor.

AraÅŸtÄ±rmanÄ±n bulgularÄ±na göre, profesyonel hizmet firmalarÄ± üst düzey kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n en çok yer aldÄ±ÄŸÄ± sektör. Bu sektörde iki erkek çalÄ±ÅŸana karÅŸÄ±lÄ±k bir kadÄ±n çalÄ±ÅŸan bulunuyor. Banka, sigorta ve varlÄ±k yönetimi ÅŸirketlerinde ise üç erkek çalÄ±ÅŸana bir kadÄ±n çalÄ±ÅŸan düÅŸüyor.

Haberde özellikle Asya'da kadÄ±n temsiliyetinin düÅŸük olduÄŸu belirtiliyor.

Sadece bankalarÄ±n verilerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilen habere göre, üst düzeydeki kadÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± yüzde 6,9'a tekabül ediyor.

Haberde, 50 ÅŸirketin haricinde ulaÅŸÄ±lan 15 ÅŸirketin bilgi paylaÅŸmayÄ± reddettiÄŸi belirtiliyor.

Kaynak: BBC Türkçe