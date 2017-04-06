Recep Tayyip ErdoÄŸan KÃ¼rtlerin kalbini kazanmaya Ã§abalÄ±yor

Ä°ngiliz basÄ±n organlarÄ±ndan Financial Times, KÃ¼rt kesimin referanduma olan bakÄ±ÅŸÄ±yla ilgili bir haber dÃ¼zenledi

Mehul Srivastava ve Laura Pitel imzalÄ± haberde, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n referendumda oy toplayabilmek için "Kürtlerin kalbini kazanmaya çabaladÄ±ÄŸÄ±" söyleniyor.

Haberde "Kürt oylarÄ± tarihi olarak bölünmüÅŸ durumda, muhafazakar Kürtler iktidardaki Adalet ve KalkÄ±nma Partisi'nin Ä°slamcÄ± ajandasÄ±nÄ± destekliyor, diÄŸerleri ise daha fazla özyönetim ÅŸansÄ± vaadeden partileri" deniyor.

ArdÄ±ndan ErdoÄŸan'Ä±n Cumartesi günkü DiyarbakÄ±r mitinginden söz ediliyor.

Haberde ErdoÄŸan'Ä±n 10 bin kiÅŸilik kalabalÄ±ÄŸa "NasÄ±l Türkiye'yi Ä°stanbul, Ä°zmir, Trabzon, Antalya ve Erzurum'dan ayrÄ± düÅŸünemezsek, DiyarbakÄ±r'dan da ayrÄ± düÅŸünemeyiz" dediÄŸi yazÄ±yor.

Ziyaretin güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonlarÄ±ndan sonra ve HDP eÅŸbaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n halen hapishanede olduÄŸu bir zamanda meydana geldiÄŸine dikkat çekiliyor.

'DoÄŸru miktarda ÅŸefkat, doÄŸru miktarda öfke'

ErdoÄŸan'Ä±n DiyarbakÄ±r'daki mitingde Kürtler kendisini desteklerse refah ve barÄ±ÅŸ sözü verdiÄŸi yazÄ±yor.

"Onun baÅŸarÄ±sÄ± referendum kampanyasÄ±nÄ±n dayandÄ±ÄŸÄ± - danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan birinin dediÄŸi gibi 'doÄŸru miktarda ÅŸefkat ve doÄŸru miktarda öfke' - yaklaÅŸÄ±mÄ±na baÄŸlÄ±."

Haber yazar ve yorumcu Ümit FÄ±rat'Ä±n "ErdoÄŸan bunu olduÄŸu kiÅŸi olduÄŸu için deÄŸil, bütün devlet mekanizmasÄ±nÄ± kontrolüne aldÄ±ÄŸÄ± için yapabiliyor" sözleriyle devam ediyor.

Referandum anketlerinde iki tarafÄ±n oylarÄ±nÄ±n birbirine çok yakÄ±n olduÄŸu belirtilen haberde, ülkedeki 15 milyon Kürdün oyunun kritik öneme sahip olabileceÄŸi belirtiliyor.

Haber ÅŸöyle devam ediyor:

"ErdoÄŸan'Ä±n HDP'yi bastÄ±rma planÄ±, partinin Haziran 2015 seçimlerinde oylarÄ±n yüzde 13'ünü alarak Meclis'te 80 sandalye kazanmasÄ±nÄ±n ve cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n en inatçÄ± muhalifinin olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geldi.

"Neredeyse hemen DemirtaÅŸ ve müttefiklerini terör örgütü kabul edilen PKK'nÄ±n eylemleriyle iliÅŸkilendirmek için bir kampanya baÅŸlattÄ±. HDP milletvekillerinin Meclis'te dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ayarladÄ± ve DemirtaÅŸ KasÄ±m'da gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda parti felce uÄŸradÄ± - 5 bin civarÄ±nda HDP üyesi tutuklu."

ArdÄ±ndan haberde DemirtaÅŸ'Ä±n bir zamanlar en popüler siyasetçilerinden biri olduÄŸu, ancak tutuklanmasÄ±nÄ±n "vaadettiÄŸi yaygÄ±n protestolar ya da umduÄŸu uluslararasÄ± tepkiye yol açmadÄ±ÄŸÄ±" belirtiliyor.

"Referandumda sert bir muhalefet gösterebilecek olan parti susturuldu" deniyor ve ardÄ±ndan FÄ±rat'Ä±n ÅŸu sözlerine yer veriliyor:

"HatanÄ±n bir kÄ±smÄ± PKK ile arasÄ±na yeterince mesafe koymayan HDP'de ve silahlÄ± hareketten baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmeyen DemirtaÅŸ'ta."

Haberde yine de HDP seçmenlerinin oylarÄ±nÄ± kazanmanÄ±n ErdoÄŸan için zorlu olduÄŸu belirtiliyor.

2015 seçimlerinden önce, kendilerini dÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hisseden Kürtlere ErdoÄŸan'Ä±n el uzattÄ±ÄŸÄ±, Kürtçe'yi yasallaÅŸtÄ±rmaya yardÄ±mcÄ± olduÄŸu ve PKK ile barÄ±ÅŸ süreci baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

"Ancak bu çalÄ±ÅŸmalar HDP'nin oy sandÄ±ÄŸÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±ndan ve PKK'nÄ±n otuz yÄ±llÄ±k ayaklanmasÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan çöktü" deniyor.

Haberde güneydoÄŸu bölgesinde halen önemli derecede polis varlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu ve binalarÄ±n yÄ±kÄ±k durumda bulunduÄŸu belirtiliyor.

"Seçmenlerin desteÄŸini almak için hükümet çatÄ±ÅŸmalarda yÄ±kÄ±lan kentleri yeniden inÅŸa planlarÄ± açÄ±kladÄ± ve 'Evet' oyu vermenin bu ihtimali güçlendireceÄŸini ima etti" deniyor haberde.

AKP'li Kürt siyasetçi Mehdi Eker'in "HDP'ye giden oyun yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± halkÄ±n özgür iradesiyle verilmedi. Onalara baskÄ± uygulandÄ±…bazen (PKK'dan) doÄŸrudan tehditlerle" ifadelerine de yer veriliyor ve bu sefer oyun "daha özgür bir ÅŸekilde" verileceÄŸini söylediÄŸi belirtiliyor.

Haber çoÄŸunlukla AKP seçmeninin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r'Ä±n Çermik ilçesinden vatandaÅŸlarÄ±n düÅŸünceleriyle sona eriyor.

Eski bir AKP seçmeninin televizyon haberlerinin taraflÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan bÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için 'HayÄ±r' oyu vermeye karar verdiÄŸi yazÄ±yor. "DiÄŸerleri derin bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±yla konuÅŸtu ve oy vermeye isteksizler" deniyor.

Ufak bir iÅŸ sahibi Abdurrahman, 2015 seçimlerinde HDP'ye oy verdiÄŸini, ancak bu sefer ErdoÄŸan'Ä± desteklemeye geri döneceÄŸini söylüyor.

"Meclis'e Kürt bir parti yollamak istedik. Müzakereler için daha iyi olur diye düÅŸündük. Ama olmadÄ±" diyor.