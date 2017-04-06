VatanÄ±m Sensin 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Tevfik ile Azize evlendi mi

VatanÄ±m Sensin'in 22. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Tevfik ile Azize evlendi mi, Leon ile Hilal aÅŸkÄ± YÄ±ldÄ±z'Ä±n resepsiyona katÄ±lmasÄ±yla bitecek mi? TÃ¼m merak edilen sorular bu akÅŸam saat 20.00'de Kanal D ekranlarÄ±n da olacak

Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n herkes tarafÄ±ndan büyük bir ilgiyle takip edilen heyecan seviyesi yüksek olan dizisi VatanÄ±m Sensin yeni bölümüyle perÅŸembe akÅŸamÄ± ekranlarda olacak.

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Cevdet, EÅŸref PaÅŸa’nÄ±n vasiyetinin akÄ±betini çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Vasiyetin aslÄ±nÄ± bilen, PaÅŸa’nÄ±n saÄŸ kolu Yavuz, Cevdet’le görüÅŸmek ister. Öte yandan Cevdet’in asÄ±l yüzünü öÄŸrenen Tevfik, bu defa eline geçen kozu akÄ±llÄ±ca deÄŸerlendirecektir. Sivas Kongresi kararlarÄ± ÅŸehirde yankÄ±lanÄ±rken Ä°ngiliz casus Charles, yeni planlar yapar. Azize’nin ise, Cevdet’in onu öpüp pusulaya dair sorular sormasÄ±ndan sonra aklÄ± karÄ±ÅŸÄ±r. Hilal, Leon’a karÅŸÄ± hislerini bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken YÄ±ldÄ±z, Kumandan Vasili’nin sürpriz bir açÄ±klama yapacaÄŸÄ± resepsiyona hazÄ±rlanÄ±r.