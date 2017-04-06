Ana Sayfa | MEDYA 06/04/2017 12:24

VatanÄ±m Sensin 22. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Tevfik ile Azize evlendi mi

vatanÄ±m sensin

VatanÄ±m Sensin'in 22. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Tevfik ile Azize evlendi mi, Leon ile Hilal aÅŸkÄ± YÄ±ldÄ±z'Ä±n resepsiyona katÄ±lmasÄ±yla bitecek mi? TÃ¼m merak edilen sorular bu akÅŸam saat 20.00'de Kanal D ekranlarÄ±n da olacak

Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n herkes tarafÄ±ndan büyük bir ilgiyle takip edilen heyecan seviyesi yüksek olan dizisi VatanÄ±m Sensin yeni bölümüyle perÅŸembe akÅŸamÄ± ekranlarda olacak.

 

 

YENÄ° BÖLÜMDE NELER YAÅžANACAK

Cevdet, EÅŸref PaÅŸa’nÄ±n vasiyetinin akÄ±betini çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Vasiyetin aslÄ±nÄ± bilen, PaÅŸa’nÄ±n saÄŸ kolu Yavuz, Cevdet’le görüÅŸmek ister. Öte yandan Cevdet’in asÄ±l yüzünü öÄŸrenen Tevfik, bu defa eline geçen kozu akÄ±llÄ±ca deÄŸerlendirecektir. Sivas Kongresi kararlarÄ± ÅŸehirde yankÄ±lanÄ±rken Ä°ngiliz casus Charles, yeni planlar yapar.  Azize’nin ise, Cevdet’in onu öpüp pusulaya dair sorular sormasÄ±ndan sonra aklÄ± karÄ±ÅŸÄ±r. Hilal, Leon’a karÅŸÄ± hislerini bastÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±rken YÄ±ldÄ±z, Kumandan Vasili’nin sürpriz bir açÄ±klama yapacaÄŸÄ± resepsiyona hazÄ±rlanÄ±r.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
dirilis ertugrul

ÃœnlÃ¼ oyuncu Engin Altan DÃ¼zyatan'dan veda paylaÅŸÄ±mÄ±

TRT'nin reyting ÅŸampiyonu dizisi DiriliÅŸ ErtuÄŸrul'da ayrÄ±lÄ±k Ã§anlarÄ± Ã§alÄ±yor. DÃ¼zyatan, Cavit Ã‡etin GÃ¼ner diziden ayrÄ±lÄ±ÅŸÄ± Ã¼zerine sosyal medyadan oyuncuya veda etti

seksenler

6 sezondur yayÄ±nlanan dizi final yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

TRT 1'in 6 sezondur yayÄ±nlanan sevilen dizisi Seksenler 228. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekranlara veda edecek

Ã–zge Ã–zpirinÃ§ci'

Ã–zge Ã–zpirinÃ§ci'den cesur sahneler bu dizi Ã§ok konuÅŸulacak

Ä°nternet portalÄ±nda yayÄ±nlanan dizi 'Fi' gerek sahneleri gerekse oyuncu kadrosuyla gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–zge Ã–zpirinÃ§ci'nin Ozan GÃ¼ven ile seviÅŸtiÄŸi sahneler sosyal medyada Ã§ok konuÅŸulacak