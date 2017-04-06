Ana Sayfa | MEDYA 06/04/2017 12:27

Cesur ve GÃ¼zel dizisinin 21.bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde SÃ¼han kÃ¼rtaj olacak mÄ±

Cesur ve GÃ¼zel

BaÅŸrollerini KÄ±vanÃ§ TatlÄ±tuÄŸ ile Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼nâ€™Ã¼n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve adeta bir imkansÄ±z aÅŸk Ã¶ykÃ¼sÃ¼ olan Cesur ve GÃ¼zel dizisinin 21. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. Dizide SÃ¼han'Ä±n hamile kalÄ±ÅŸÄ± Cesur ile aralarÄ±nÄ±n dÃ¼zelmesini saÄŸlayacak mÄ±?

Cesur ve Güzel dizisinin 21. bölümünde Sühan ve Cesur arasÄ±nda kara bulutlar dolanmaya devam ediyor. Cesur ne kadar Sühan’a yaklaÅŸmak istese de Sühan her fÄ±rsatta Cesur’dan kaçÄ±yor. En çok da babasÄ± ile ilgili durumlardan dolayÄ± ondan hesap soruyor. Öte yandan dizinin ÅŸu an en çok merak edilen konusu Sühan’Ä±n karnÄ±ndaki bebek. Cesur ve Güzel dizisinin yeni bölümü olan 21. bölüm fragmanÄ±nda Sühan hastanede kürtaj olurken görülüyor. Ancak tam o sÄ±rada Cesur da koÅŸar adÄ±m hastaneye giriyor. Acaba Sühan gerçekten bebeÄŸini aldÄ±racak mÄ±? Cesur ona engel olabilecek mi? Sühan bebeÄŸini aldÄ±rmaktan vazgeçerse bu Cesur ve Sühan aÅŸkÄ± için yeni bir ÅŸans olabilir mi? Ä°ÅŸte tüm sorular bu akÅŸam saat 20.00'de Star TV ekranlarÄ±nda olacak.

 

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