Ã–zge Ã–zpirinÃ§ci'den cesur sahneler bu dizi Ã§ok konuÅŸulacak

Ä°nternet portalÄ±nda yayÄ±nlanan dizi 'Fi' gerek sahneleri gerekse oyuncu kadrosuyla gÃ¼ndeme bomba gibi dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ã–zge Ã–zpirinÃ§ci'nin Ozan GÃ¼ven ile seviÅŸtiÄŸi sahneler sosyal medyada Ã§ok konuÅŸulacak

Serenay SarÄ±kaya, Mehmet Günsür ve Ozan Güven'in cesur sahneleriyle çok konuÅŸulan yeni dizi Fi gündemden düÅŸmüyor. Konuk oyuncu Özge Özpirinçci de cesur sahnelerle dikkat çekti. Akilah Azra Kohen'in çok satan Fi Çi Pi kitap üçlemesinden uyarlanan Fi, son zamanlarÄ±n gerek oyuncu kadrosu, gerek seviÅŸme sahneleriyle en çok konuÅŸulan dizisi… BaÅŸrollerini Serenay SarÄ±kaya, Mehmet Günsür, Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Tülay Günal'Ä±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dizinin ilk 5 bölümüne Özge Özpirinçci konuk olacak. 2. bölümde tanÄ±nmÄ±ÅŸ bir oyuncu olan SÄ±la karakteriyle diziye giren Özpirinçci ilk kez bu kadar cesur! Sempatik oyuncunun sahnesi baÅŸrol oyuncusu Can Manay (Ozan Güven) ile seviÅŸirken baÅŸlÄ±yor.