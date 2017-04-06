6 sezondur yayÄ±nlanan dizi final yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor

TRT 1'in 6 sezondur yayÄ±nlanan sevilen dizisi Seksenler 228. bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekranlara veda edecek

YönetmenliÄŸini Bora Tekay'Ä±n üstlendiÄŸi 'Seksenler'in kadrosunda Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Åžoray Uzun, AyÅŸe Tolga, Yasemin Çonka, Ä°lker AyrÄ±k, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Berat Yenilmez, Suzan KardeÅŸ, Necmi YapÄ±cÄ±, HacÄ± Ali Konuk, AÅŸkÄ±n Åženol, Mahir Ä°pek ,Hakan Bulut, Haluk Özenç, Özlem BalcÄ±, Tolunay Donat, Mehmet Elmas, Faruk SofuoÄŸlu, Ali Fuat Pekzeren, Betül Berk, Tahsin TaÅŸkÄ±n, Osman Büyükercan, Eray Yasin IÅŸÄ±k, Kemal Zeydan, Gülseren Gürtunca, YalçÄ±n Özden ve Kemal Kuruçay yer alÄ±yor.Ä°zleyiciyi hatÄ±ralarÄ±yla gülümsetmeye çalÄ±ÅŸtÄ±k ve onlar da bizi altÄ± sezon boyunca yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ± diyen dizinin yapÄ±mcÄ±sÄ± Birol Güven, en büyük teÅŸekkürü 'Seksenler' seyircisinin hakkettiÄŸini belirtiyor. Güven, final ile ilgili olarak "Böyle bir dizi ancak TRT ekranlarÄ±nda olabilirdi. Seksenler TRT'ye çok yakÄ±ÅŸtÄ±. TRT yönetimine çok teÅŸekkür ederiz" diyor.