Ana Sayfa | MEDYA 07/04/2017 09:25

Rus basÄ±nÄ± ABD'nin fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

rus basÄ±nÄ±

ABD'nin Suriye'deki Ã¼sse yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±sÄ± Rus basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±

Rus basÄ±nÄ±n önemli temsilcileri okuyucularÄ±na ilk ÅŸu cümleler ile duyurdular:

Rus haber ajansÄ± Ria Novosti: ABD, Suriye birliklerinin üssüne ateÅŸ açtÄ±

"ABD, Suriye'nin hükümet birliklerine füze ile ateÅŸ açtÄ±. Akdeniz'den 50 füzenin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. ABD, Humus yakÄ±nlarÄ±ndaki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ettiÄŸi Al-Shayrat hava üssünün hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±."

TASS : ABD Suriye'deki askeri üssü 50'den fazla füzeyla ateÅŸ açtÄ±

"ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°dlib'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sorumlu olduÄŸu düÅŸünülen hava üssüne ateÅŸ açÄ±lmasÄ± yönünde talimat verdiÄŸini açÄ±kladÄ±."

Ä°nterfaks: ABD füze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n videosunu yayÄ±mladÄ±

"ABD'nin Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de yer alan Amerikan gemilerden Suriye'nin Al-Shayrat hava üssüne yapÄ±lan füze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n görüntüsünü yayÄ±mladÄ±. Pentagon'un verilerine göre, 59 füze kullanÄ±ldÄ±."

RBK: ABD Rusya'yÄ± uyardÄ±

"ABD, Suriye'deki saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Rusya'nÄ±n daha önceden uyarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamada, Rusya'ya mevcut kaynaklardan bilgi verildiÄŸi belirtildi."

Ä°zvestiya: ABD Rus askerlerine zarar vermekten kaçÄ±ndÄ±

"ABD, Suriye'ye yapÄ±lan füzeli saldÄ±rÄ±da Rus askerlerine zarar vermekten kaçÄ±nÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. ABD'nin bu yönde çaba sarf ettiÄŸi belirtildi. AynÄ± zamanda Rusya'ya konuyla ilgili önceden bilgi verildiÄŸine dikkat çekildi."

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abd basÄ±nÄ±

ABD basÄ±nÄ± fÃ¼ze operasyonunu nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump Åžayrat Hava ÃœssÃ¼ndeki hedeflerin vurulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum ABD medyasÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±

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