ABD basÄ±nÄ± fÃ¼ze operasyonunu nasÄ±l gÃ¶rdÃ¼

ABD BaÅŸkanÄ± Trump Åžayrat Hava ÃœssÃ¼ndeki hedeflerin vurulduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu durum ABD medyasÄ±nda geniÅŸ yankÄ± uyandÄ±rdÄ±

ABD'nin Ä°dlib’in Han Åžeyhun beldesinde düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Esed rejimine ait askeri Åžayrat Hava Üssündeki hedefleri 50’den fazla Tomahawk füzesi ile vurmasÄ± ABD medyasÄ±nda geniÅŸ yer buldu.ABD'nin önde gelen New York Times gazetesi, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesini "ABD kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye'yi vurdu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla duyurdu.

ABD'nin Esed'e karÅŸÄ± ilk askeri müdahalesi

Haberde, Beyaz Saray'Ä±n ilk defa BeÅŸÅŸar Esed güçlerine yönelik askeri müdahale emri verdiÄŸine de dikkat çekildi.Wall Street Journal gazetesinin manÅŸetten verdiÄŸi haberinin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ise "ABD Suriye'nin hava üssünü füzelerle vurdu" oldu.

Haberde, ABD'nin hava saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n, BeÅŸÅŸar Esed rejimini hedef alan ilk askeri operasyon olduÄŸu ve askeri müdahalenin Trump'Ä±n Ä°dlib'de düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "Benim Suriye ve Esed'e karÅŸÄ± tavrÄ±m çok deÄŸiÅŸti" açÄ±klamasÄ±ndan bir gün sonra gerçekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi.

Trump'a yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Fox News televizyonu ise, Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±k seçimi kampanyasÄ± döneminde ABD'nin Suriye'de iç savaÅŸa çekilmek istendiÄŸi konusunda uyardÄ±ÄŸÄ±, ancak bu hafta kimyasal saldÄ±rÄ±da ölen çocuklarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gördükten sonra harekete geçtiÄŸi deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Trump'Ä±n Suriye'ye saldÄ±rma kararÄ±nÄ±n eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama'nÄ±n, Esed'i Åžam'Ä±n kÄ±rsalÄ±nda yüzlerce kiÅŸiyi öldürdükten sonra askeri harekatla tehdit etmesinden üç buçuk yÄ±l sonra geldiÄŸine dikkat çekildi.

Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisinin" aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Obama'nÄ±n Ä°ngiltere'den destek alamayÄ±nca askeri müdahaleden vazgeçtiÄŸi de hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

"Rusya nasÄ±l cevap verecek?"

Washington Post gazetesinde yer alan haberde ise ABDnin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle Suriye askeri üssünü vurduÄŸu belirtilerek, "Bundan sonraki en önemli soru ÅŸu: Rusya nasÄ±l cevap verecek?" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Suriye'de askeri operasyon yapmanÄ±n sonuçlarÄ±na iliÅŸkin olasÄ±lÄ±klarÄ±n aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberde en büyük riskin Rusya ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmek olduÄŸu belirtildi.

Barack Obama'nÄ±n askeri operasyonu deÄŸerlendirdiÄŸi 2013'ün aksine bugün sahada Rus birliklerinin olduÄŸu kaydedilen haberde RuslarÄ±n hava savunma sistemlerinin ABD uçaklarÄ±nÄ± düÅŸürme kapasitesine sahip olduklarÄ±na dikkat çekildi.

Rus askerlerinin Suriye güçleriyle iç içe geçtiÄŸi de belirtilerek Suriye askeri hedeflerine yapÄ±lacak her saldÄ±rÄ±nÄ±n Rus kayÄ±plarÄ±na da yol açabileceÄŸine iÅŸaret edildi.

Haberde yer alan uzman görüÅŸlerinde ise bazen müdahale etmemenin daha büyük bir risk anlamÄ±na da gelebileceÄŸi savunularak, Obama'nÄ±n kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Esed'e cesaret verdiÄŸi belirtildi.

Obama yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Phil Gordon, gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "EÄŸer harekete geçmezseniz Esed'e ve destekçilerine 'istediÄŸiniz kadar sarin gazlÄ± saldÄ±rÄ± yapabilirsiniz' demiÅŸ olursunuz. Esed Obama'yÄ± denemiÅŸti ÅŸimdi de Trump'Ä± deniyor." ifadelerini kullandÄ±.

"Ruslara önceden bilgi verildi"

CNN de saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin haberinde, bir Pentagon yetkilisinin verdiÄŸi bilgilere göre, füze atÄ±lan hava üssünde Rus unsurlarÄ±n da bulunduÄŸunu ancak muhtemel can kaybÄ±nÄ±n önlenmesi için Ruslara önceden bir kaç kez bilgi verildiÄŸi belirtildi.

Haberde, Trump'Ä±n Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile yiyeceÄŸi yemek öncesi Ulusal Güvenlik Konseyi ile detaylarÄ± görüÅŸtüÄŸü, Cinping ile yemek yediÄŸi sÄ±rada da söz konusu füze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n gerçekleÅŸtirildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Haberde BaÅŸkan Trump'Ä±n 7 Eylül 2013'te eski BaÅŸkan Obama'nÄ±n Suriye'ye müdahaleyi deÄŸerlendirdiÄŸi günlerde Twitter'da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir mesaja da yer verildi. Trump'Ä±n söz konusu mesajda "BaÅŸkan Obama Suriye'ye saldÄ±rma. Bunun iyi bir tarafÄ± yok aksine çok büyük dezavantajÄ± var. Barutunu daha önemli günler için sakla." yazdÄ±ÄŸÄ± görülüyor.