Ana Sayfa | MEDYA 07/04/2017 18:28

Åžampiyonlar Ligi'ni yayÄ±nlayan kanal kapatÄ±lÄ±yor mu

Åžampiyonlar Ligi

DoÄŸan YayÄ±n Gurubu, Tivibu Spor'un gelecek sezon kar elde etmediÄŸi gerekÃ§eyle kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DoÄŸan YayÄ±n Gurubu'na ait olan Tivibu platformunun spor bölümü, yapÄ±lan birçok yatÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± istenilen düzeyde kar etmemesi sonucu bu kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. TRT ile birlikte bu organizasyonlarÄ±n yayÄ±n hakkÄ±na sahip olan Tivibu Spor'un kapanmasÄ± halinde, bu haklarÄ±n Türkiye pazarÄ±na girerek büyük bir yatÄ±rÄ±m yapan Katar merkezli beIN SPORTS kanalÄ±na geçmesi bekleniyor.  (Vatan)

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