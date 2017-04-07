Åžampiyonlar Ligi'ni yayÄ±nlayan kanal kapatÄ±lÄ±yor mu

DoÄŸan YayÄ±n Gurubu, Tivibu Spor'un gelecek sezon kar elde etmediÄŸi gerekÃ§eyle kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DoÄŸan YayÄ±n Gurubu'na ait olan Tivibu platformunun spor bölümü, yapÄ±lan birçok yatÄ±rÄ±ma karÅŸÄ± istenilen düzeyde kar etmemesi sonucu bu kararÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. TRT ile birlikte bu organizasyonlarÄ±n yayÄ±n hakkÄ±na sahip olan Tivibu Spor'un kapanmasÄ± halinde, bu haklarÄ±n Türkiye pazarÄ±na girerek büyük bir yatÄ±rÄ±m yapan Katar merkezli beIN SPORTS kanalÄ±na geçmesi bekleniyor. (Vatan)