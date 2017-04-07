Ana Sayfa | MEDYA 07/04/2017 18:47

Hindistan'a uyarlanan o dizinin tecavÃ¼z sahnesine ilginÃ§ yorum

FatmagÃ¼l'Ã¼n SuÃ§u Ne

Kanal D'de geÃ§tiÄŸimiz sezonlarda yayÄ±nlanan FatmagÃ¼l'Ã¼n SuÃ§u Ne dizisi Hindistan'a uyarlandÄ±. TecavÃ¼z sahnesinde sadece gÃ¶lgeler kullanÄ±ldÄ±

Ay YapÄ±m'Ä±n televizyona uyarladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±lÄ± proje 'Fatmagül'ün Suçu Ne' ilk bölümünü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. Hilal Saral'Ä±n yönettiÄŸi dizide dört adamÄ±n tecavüzüne uÄŸrayan ve tecavüzcülerinden biriyle evlenmek zorunda bÄ±rakÄ±lan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi anlatÄ±lmaktaydÄ±. Beren Saat ve Engin Akyürek'in baÅŸrollerini canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dizi Kanal D'de yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±. 80 bölüm yayÄ±nlanan ve yurt dÄ±ÅŸÄ± satÄ±ÅŸÄ± konusunda çok baÅŸarÄ±lÄ± olan 'Fatmagül'ün Suçu Ne' ÅŸimdi de Hindistan'a uyarlandÄ±. En çok merak edilen ise dizideki meÅŸhur tecavüz sahnesinin nasÄ±l çekileceÄŸiydi. Merak edilen soru nihayet yanÄ±t buldu. Tecavüz sahnesinde Türkiye'dekinin aksine sadece gölge karakterler var.

 
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