Bu hafta vizyona 7 film giriyor

Sinema tutkunlarÄ± bu hafta 7 ayrÄ± film sizlerle buluÅŸacak. Vizyona giren filmlere birlikte gÃ¶z atalÄ±m...

Bu hafta sinemalara 7 yeni film geliyor. Özellikle beklenen film, "Bordo Bereliler Suriye" son dönemlerde Türkiye'nin daha çok yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olaylara deÄŸiniyor

Bordo Bereliler Suriye

Erhan Baytimur'un yönettiÄŸi ve Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Feyza ÇÄ±pa, Halil Ä°brahim KalaycÄ±oÄŸlu ile Açelya Elmas'Ä±n oynadÄ±ÄŸÄ± 'Bordo Bereliler Suriye' izleyici ile buluÅŸacak.Bir sÄ±nÄ±r operasyonundaki bordo bereli ekibin baÅŸÄ±ndan geçenleri konu alan film, 2015'in eylül ayÄ±nda Hakkari DaÄŸlÄ±ca'da 16 askeri ÅŸehit eden PKK'lÄ± teröristleri yakalamak için bölgeye getirilen ve 'dön' emri almamak için telsizlerini kapatan bordo berelilerin yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonla baÅŸlÄ±yor.Operasyonu geniÅŸleten bordo bereliler, daha sonra YüzbaÅŸÄ± Mehmet ve komutasÄ±ndaki ekiple Suriye'de, Türk sÄ±nÄ±r güvenliÄŸini tehdit eden bir terör örgütünün baÅŸÄ±ndaki 'Çöl Ä°mamÄ±' lakaplÄ± Ebu Salim'i yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

'Koca Dünya'

Reha Erdem'in yazÄ±p yönettiÄŸi 'Koca Dünya'da Ecem Uzun, Berke Karaer, Melisa Akman, Murat Deniz ve Ayta Sözeri gibi isimler rol aldÄ±.Yetimhanede büyümüÅŸ iki gencin hikayesinin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± film, Ali ve Zuhal adÄ±ndaki gençlerin yetimhane dÄ±ÅŸÄ±ndaki 'koca dünya'nÄ±n kucaÄŸÄ±na savunmasÄ±z bir ÅŸekilde atÄ±lmalarÄ±yla baÅŸlÄ±yor.Yetimhaneden çÄ±kÄ±p toplumla yüzleÅŸtikleri ilk adÄ±mda suçla tanÄ±ÅŸan gençlerin hayatla mücadelesi, film boyunca çeÅŸitli evrelerle beyaz perdeye yansÄ±tÄ±lÄ±yor.

'Sümela'nÄ±n Åžifresi 3: Cünyor Temel'

Adem KÄ±lÄ±ç'Ä±n yönettiÄŸi ve Çetin Altay, Salih Kalyon, AyÅŸegül Günay ile Eren HacÄ±salihoÄŸlu'nun oynadÄ±ÄŸÄ± Sümela'nÄ±n Åžifresi serisinin üçüncü filmi 'Cünyor Temel' karakterinin yeni maceralarÄ±yla devam ediyor.

'AÅŸkÄ±n KrallÄ±ÄŸÄ±'

Amma Asante'nin yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi 'AÅŸkÄ±n KrallÄ±ÄŸÄ±', evlenmeye karar veren Seretse ile Ruth adÄ±ndaki iki gencin toplumsal ve diplomatik zorluklarla mücadele ettikleri aÅŸk hikayesini ele alÄ±yor.Rosamund Pike ve David Oyelowo'nun baÅŸrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°ngiliz yapÄ±mÄ± filmde ikiliye Tom Felton, Jack Davenport, James Northcote ve Merveille Lukeba gibi isimler eÅŸlik ediyor.

'Baraka'

Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw ile Radha Mitchell'in oynadÄ±ÄŸÄ± 'Baraka'nÄ±n yönetmen koltuÄŸunda Stuart Hazeldine oturuyor.Ä°ngiliz yönetmenin, New York Times'Ä±n çok satan listesindeki aynÄ± adlÄ± romandan sinemaya uyarladÄ±ÄŸÄ± 'Baraka', yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± trajedi sonrasÄ± Oregon kÄ±rsalÄ±nda bir barakaya gitmesi için mektup alan bir babanÄ±n, yaÅŸadÄ±klarÄ±yla yüzleÅŸmesini konu ediniyor.

'Åžeytani'

Jeffrey G. Hunt'un yönettiÄŸi korku filmi 'Åžeytani'de Sarah Hyland, Steven Krueger, Justin Chon ile Clara Mamet gibi isimler rol alÄ±yor.Senaryosu Anthony Jaswinski'ye ait ABD yapÄ±mÄ± film, bahar tatili için Los Angeles'a giden dört üniversite öÄŸrencisinin hikayesini anlatÄ±yor.Ünlü dizi 'The Walking Dead'in yapÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan film özetle ÅŸöyle: 'Chloe, David, Seth ve Elise, Los Angeles'ta eskiden satanist ayinlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahallede dolaÅŸÄ±rken, bir kÄ±zÄ± öldürülmek üzere olduÄŸu ayinden kurtarÄ±rlar. Bu gizemli kÄ±zla birlikte ruh çaÄŸÄ±rmaya karar veren gençler, ÅŸeytani bir ruhun ortaya çÄ±kmasÄ±yla kendilerini doÄŸaüstü ve tehlikelerle dolu olaylarÄ±n içinde bulur.

''Åžirinler: KayÄ±p Köy'

Kelly Asbury'nin yönetmenliÄŸini üstlendiÄŸi haftanÄ±n animasyon filmi 'Åžirinler: KayÄ±p Köy'ün orijinal seslendirmelerini Demi Lovato, Joe Manganiello, Rainn Wilson, Mandy Patinkin ve Danny Pudi yaptÄ±.TamamÄ± animasyon olan filmin yeni bölümünde, gizemli bir harita, sevimli karakter 'Åžirine' ve en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±nÄ± yeni bir maceraya sürüklüyor.