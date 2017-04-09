Survivor 2017'nin birleÅŸme partisi ne zaman olacak

Survivor 2017'de birleÅŸme partisi bu akÅŸam yapÄ±lacak. Mustafa ve Emina Sandal'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Fatih Terim'de birleÅŸme partisine konuk olacak

Merakla beklenen Survivor birleÅŸme partisinin tarihi belli oldu. BirleÅŸme partisine çok özel isimler katÄ±lacak.AylardÄ±r zorlu bir mücadele veren yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, birleÅŸme partisinde katÄ±lan sürpriz isimlerle stres atacak. Mustafa Sandal ve eÅŸi Emina Sandal ve ÅŸeref konuÄŸu Fatih Terim... Survivor 2017 birleÅŸme partisi bu akÅŸam saat 20.00'de TV8'de.